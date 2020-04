Des vidéos et autant de promesses de se revoir

Flagey a lancé sur Facebook et YouTube "Flagey à la maison": des artistes maison jouant dans leur salon.

Les canaux digitaux se sont tout de suite mis à chauffer dès que l’on a appris la fermeture des salles de concert. Les grands opéras, à commencer par le Met de New York , ont rapidement mis en ligne des saisons alternatives, puisant dans leurs captations quand elles parvenaient à en obtenir les droits. La Monnaie n’était d’ailleurs pas en reste , avec sept productions récentes ( notre article du 18 mars). Tout le monde s’y est mis, ou presque.

De l’autre côté de la barrière, les artistes privés de scène en ont improvisé une dans leur salon. Depuis près d’un mois, on peut voir le fameux violoniste Renaud Capuçon donner chaque jour un mini-récital sur Twitter et Facebook, avec un compère pianiste l’accompagnant à distance.

Tamara Stefanovich, une jeune pianiste yougolsave vivant à Berlin avec son fils de 5 ans, Arthur, gratifie ainsi la chaîne YouTube de Flagey d’une sautillante "Bagatelle", non sans avoir d’abord invité l’auditeur à faire du yoga et un peu de méditation s’il ne veut pas ressembler à la statue africaine que l’artiste désigne du doigt sur sa table de salon...

Un brin d’humour et de simplicité recherchés par Gilles Ledure, le directeur de Flagey. "Offrir quelque chose de virtuel n’avait de sens que si nous pouvions développer le sens du partage. Il est très rare que nous vivions tous la même chose au même moment. On voulait que Flagey soit une compagnon de route et dire: ‘Vous n’êtes pas confiné seul’."