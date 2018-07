Du rock sur un lac d'amour

Charlotte Gainsbourg et le Belge Témé Tan y représentent la francophonie, les Lierrois de Triggerfinger attendent les rockeurs, les Anglais de Slowdive confirment, s’il le fallait encore, que dans le genre shoegaze, leur come-back est décidément réussi (le groupe s’était retiré en 1995, avant de revenir il y a quatre ans et de sortir, en 2017, un quatrième album réussi). À ne pas manquer non plus: l’Anglais Sampha et son "(No one knows me) Like the piano" qui filerait même des frissons à un sourd. Ni les Canadiens de Suuns, pour un nouveau trip dans les méandres psychédéliques du rock et des textures électroniques.