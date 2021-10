Durand Jones, comme une volute du passé

Troisième album pour Durand Jones and the Indications. Et, en effet, l'indication est très claire, dès l'entame de «Love Will Work It Out»: Durand et ses «indics» se complaisent dans une rétro-soul qui ne manque pas d'âme. Après un «American Love Call» remarqué en 2019, les voici qui s'enfoncent un peu plus dans les violons, les flûtes sur fond de vibraphone voire de harpe (sur l'éponyme «Private Space») où la voix angélique de Aaron Frazer, auteur d'un «introducing...» solo – pardon «Soulo» – très remarqué en début d'année, fait merveille. Elle rappelle d'ailleurs le Philip Bailey de la grande époque de Earth, Wind and Fire (sauf que les Indications sont moins nombreux et donc moins trompettants).