Eddy de Pretto: "C’est une force, la bizarrerie!"...

Eddy de Pretto nous bouleverse avec un nouvel album où la soul urbaine croise le hip-hop. Pour "À tous les bâtards", il a trempé sa plume dans ses plaies.

Quinze morceaux d'une richesse affolante. À l'heure où l'on streame et zappe à l'envi, le p'tit gars de Créteil se hisse au niveau des plus grands de la chanson française actuelle. De ceux qui dureront. Avec ses bizarreries, sa tendresse, ses coups de gueule et ses espoirs.

Vous adressez cet album à la communauté de tous les bâtards et les bâtardes. Et on dira même les "inglourious basterds".

Exactement! Les monstres, les parias, les mis à l'écart, les différents, les bizarres… C’est l'histoire d’un ressentiment où ce n'était pas cool d'être différent. À une époque, je l'ai ressenti pas mal de ne pas être dans le bon cadre. Et en fait, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus légitime, avec plus de possibilités de rendre ça sexy et de faire une réappropriation du terme "bâtard". C'est une véritable force et c'est ce qui diffère de mon premier album où je me demandais comment faire pour ressembler à tout le monde. Grâce aux 300.000 personnes qui ont acheté mon premier album, j'ai gagné de la confiance pour pouvoir dire: "C'est une force, la bizarrerie! Et on va la mettre en avant!". Toutes nos différences, nos stigmates, nos cultures, cela va être des forces plutôt que des faiblesses.

Le "boloss" potentiel que j'étais dans la cour du collège, j'en parle aujourd’hui aux médias et j'en fais un soleil.

Ce débat sur la diversité n'agite pas que le showbiz.

Ce qui me plaît, c'est qu'il y a de la place pour cela et on nous écoute. Le "boloss" potentiel que j'étais dans la cour du collège, j'en parle aujourd’hui aux médias et j'en fais un soleil. Ce genre d'images positives, je n'en avais pas autant quand j’étais petit. Il y avait un "pédé" représentatif, c'était la folle du village. Comme s'il n'y avait qu'un seul genre de "pédés". Il est important de montrer toute une diversité et une représentation aussi complexe et différente qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Et on voit que ce n'est pas parce qu'on a les mêmes identités sociales qu'on est tous les mêmes.

Aujourd'hui, on parle de masculinités, au pluriel.

Voilà! Et on sait aussi qu'il y a plusieurs féminités – et féminismes. Je suis ravi que dans la mode, dans la musique, dans la culture, on commence à représenter toutes ces différences et ces points de vue.

Pendant le premier confinement, je suis allé au bout au sens strict, au stade de ne plus rien vivre, ni sentir.

Sur cet album, vous avez bien planté votre plume dans vos plaies, anciennes ou récentes.

Pour moi, c'est important d'aller chercher ça et c'est le plus dur de l'écriture. C'est creuser dans ses tripes. J'essaierai toujours de le faire. Mais pour cela, il faut tout vivre. Pendant le premier confinement, je suis allé au bout au sens strict, au stade de ne plus rien vivre, ni sentir. Littéralement, comme une statue dépressive. Mais cela m'a permis de découvrir d'autres choses en moi. La résilience, la capacité à tenter de tenir et à gérer la frustration.

"Parfaitement", Eddy de Pretto

On découvre un personnage savoureux sur cet album que vous surnommez Rose Tati. Qui est-elle?

C’est ma tante d'à côté. Ma "freak" de l’époque. Au-delà des codes et des normes. Elle avait des copines mannequins qui habitaient rue Gabrielle, à Montmartre. Et pour moi, elle représentait la décadence parisienne de l’époque avec Michou et tous ses copains. Elle était totalement libérée. Elle me promettait d’être la personne que je voulais être dans le futur. Elle m’a inspiré.

Dans "Tout vivre", vous vous excusez, auprès de votre public, de votre période d'absence sur les réseaux sociaux. Pourquoi?

Je recevais des messages qui me disaient: "Qu’est-ce que tu fais là? Sors des sons!". On est dans une économie vachement rapide. Certaines personnes, dont je suis la carrière, sortent des choses de manière parfois assez musclée et sur un rythme constant. Et forcément, cela doit créer des angoisses parce qu'on se compare. Dans cette chanson, je dis qu'il est bon, parfois, de prendre de la distance. Jean de La Fontaine aurait pu dire: "Rien ne sert de courir, il faut arriver à point."

"Désolé Caroline", Eddy de Pretto

"La Fronde" est un autre moment fort de cet album où vous dites: "On ne va plus être soumis, on ne va plus être gentil."

Ah, oui! C'est un cri, une envie d'en découdre. Il y a un poids sur les générations futures. On les nomme beaucoup, souvent de manière très négative. Je pense qu'on fera toujours avec le plus d'espoir possible. On sera encore plus fort, même si on nous dit qu'il n'y a plus de futur. On va dealer avec ça.