Emmanuelle Béart: "On a cherché l'amoureux à perpétuité qu'était notre père"

Partir sur les traces de son père et lui rendre hommage dans un album à part, c’est ce qu’a entrepris l’actrice Emmanuelle Béart. Une femme sensible et engagée qui a aussi tiré quelques leçons durant son confinement à Paris. Interview.

«De Béart à Béart(s), versions libres». Emmanuelle et Ève Béart

Quelques jours avant cette interview, Emmanuelle Béart avait publié un texte vibrant dans Télérama, qu’elle avait rédigé dans son jardin, durant le confinement. Parmi ses lignes, l’actrice posait ceci: "Les citoyens ne doivent plus être passifs dans notre maison commune. Les solutions dites alternatives deviendront principales." "En France", m’explique-t-elle, "on a très peur d’une reprise économique qui se réaliserait sans une volonté politique d’une transition écologique. Et on voit aussi que des milliards d’euros sont promis à des industries polluantes. Alors que cette crise sanitaire, c’est l’occasion ou jamais d’aller vers un monde qui préserve l’écosystème."

"Notre Président [Emmanuel Macron] a eu un langage très guerrier pour parler de cette crise mais je disais dans ma lettre que c’est en temps de paix qu’on a creusé des fossés. Je souhaite que l’on donne moins de place au PIB et qu’on valorise d’autres indicateurs de richesse. Et qu’on le fasse pas seulement dans notre pays mais dans le monde entier. Il faut qu’on arrive à une économie compatible avec le vivant, avec l’humain. On n’a plus le choix, aujourd’hui, de ne pas lutter contre la déforestation. On doit pouvoir faire évoluer nos modes de transports. On doit aussi pouvoir aller vers une agriculture plus raisonnée. Et produire plus localement. Et puis, revaloriser tous les métiers dont on a dit qu’ils étaient indispensables. Et considérer que tout ce qui est essentiel n’est pas négociable."

Emmanuelle, qui faisait le matin des mathématiques avec son fils de onze ans, se disait que cette période de confinement était propice à la réflexion. Et que dans l’enseignement, dès le plus jeune âge, il fallait instaurer l’étude de la nature. "Aujourd’hui, dans le formatage de l’école, on enferme les enfants dans des cases. Et on ne leur inculque aucune notion du vivant."



Sur une idée d’Aznavour

L’actualité d’Emmanuelle est concentrée, ces jours-ci, sur la sortie de "Béart à Béart(s), versions libres", un vaste projet musical qu’elle a mené avec sa sœur Ève. Une année a été nécessaire pour réaliser ce disque reprenant vingt chansons de leur père, Guy Béart, dans des versions libres imaginées par un beau casting d’artistes.



"Mon père était terrifié à l’idée d’avoir un contrat avec une major et effrayé par tout ce qui était marketing. Il a choisi de faire toute sa vie son métier comme un artisan. Pour ce projet d’hommage, il a fallu que nous trouvions une maison de disques et ce fut Universal Music. C’est Charles Aznavour qui nous avait donné l’idée de ‘tribute’. Il était très lié à mon père, car ils appartenaient à la même génération de saltimbanques."

"On a retrouvé la genèse de l’histoire amoureuse avec notre mère. Et puis, une fois la sélection des titres assurée, j’ai contacté plusieurs artistes et commencé par ses compagnons de route. Voulzy, Souchon, Julien Clerc,…" Emmanuelle Béart Actrice

Béart père était né au Caire, avait grandi à Beyrouth avant de faire carrière comme chanteur, auteur-compositeur, en France. Avec Aznavour, ce qui les liait, outre la chanson, tenait de l’ordre du voyage. À la mort de son ami Guy, en 2015, Aznavour a conseillé à ses filles de ne pas le laisser silencieux. "C’est notre devoir de faire connaître et fructifier son héritage artistique. Et la maison de disques nous a permis de réaliser cet album." Parallèlement à ce dernier, Emmanuelle et son mari, le réalisateur Frédéric Chaudier, ont réalisé un documentaire retraçant le parcours de son père.

"On a cherché l’amoureux à perpétuité qu’était notre père dans le choix des chansons. On a retrouvé la genèse de l’histoire amoureuse avec notre mère. Et puis, une fois la sélection des titres assurée, j’ai contacté plusieurs artistes et commencé par ses compagnons de route. Voulzy, Souchon, Julien Clerc… Ensuite, je me suis tournée vers des artistes avec lesquels ma sœur et moi avions des affinités notamment générationnelles. Je désirais qu’ils puissent s’approprier ses chansons, que cela passe par leur corps et leur vécu."



La vérité sur Guy Béart

Chacun de ces artistes s’est impliqué à 100% dans ce projet. Akhénaton, du groupe IAM, a entièrement retravaillé la chanson "Qui suis-je?" jusqu’à la rebaptiser en "Qui sommes-nous?" et y incorporer sa prose slamée. "Le thème de la quête d’identité était, pour moi, le travail d’Akhénaton depuis toujours. Et c’est ce qui fait que j’aime cet artiste. Sa version est magnifique et émouvante."



Arno, qui était pressenti pour faire une cover de "La Vérité", a, pour raisons de santé, décliné sa participation à l’album. Du coup, cette chanson au propos toujours actuel n’est pas sur le disque. "Cette chanson dit que celui ou celle qui va contre l’ordre établi risque d’être marginalisé. Et ce n’était pas très loin de ce qui s’est passé pour mon père."

"Pour lui, l’ambition était un leurre. Son idéal était de se diriger tout doucement vers Dieu mais quand il disait Dieu, il incluait la nature et la vie." Emmanuelle Béart Actrice

Selon Emmanuelle, Guy Béart n’a pas souffert du monde médiatique car cela ne l’intéressait pas. "Sa grande joie était de faire partie du quotidien des gens et de la mémoire collective. Pour lui, l’ambition était un leurre. Son idéal était de se diriger tout doucement vers Dieu mais quand il disait Dieu, il incluait la nature et la vie. Il n’était pas du tout intéressé par l’idée d’être à la mode. Il y avait un décalage entre son époque et sa personnalité."

Il y a une phrase de son père qu’Emmanuelle a accrochée au-dessus de son lit: "Le verbe, c’est quand on tente de parler à Dieu, l’image, c’est le Diable et le silence, c’est quand Dieu vous parle". Elle voit en lui un philosophe. "La raison pour laquelle j’ai choisi des artistes de tous horizons et générations, c’est que faire de la poésie, c’est aussi une façon de se donner la main d’une génération à une autre." Béart avait créé une émission intitulée "Bienvenue", qui préfigurait celles de Chancel et de Polac, dans laquelle il invitait les plus grands comme Duke Ellington, c’est ce qu’a aussi appris Emmanuelle durant son périple.



Découvrir le secret du père

C’est Christophe, décédé en avril dernier, qui clôt l’album-hommage avec sa version très personnelle de "Vous". "Je connaissais Christophe depuis une trentaine d’années. On était attentifs à ce que l’autre faisait. Et pour cette chanson, je pensais que le timbre de sa voix était l’idéal. Je lui ai envoyé un texto et dans les trois minutes, j’avais sa réponse: ‘Je me mets au travail’."



Le plus jeune public ira peut-être plus spontanément vers les versions assurées par Clara Luciani, Pomme et Vianney. Emmanuelle n’a aucune idée de qui sera le public de ce "tribute". "Dans ce que j’ai découvert de mon père, qui venait d’une famille modeste, c’est qu’il n’est devenu chanteur qu’après la mort de ses parents qui rêvaient pour lui d’une carrière d’ingénieur. C’est le genre de choses qui me bouleverse."