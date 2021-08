Endz: "L’envie, c’était d’abord de jouer!"

La troisième édition du festival La Carrière aura lieu ce samedi à Bioul. L’événement affiche complet. Les organisateurs respirent. Les artistes, comme Endz par exemple, également...

Contrairement au Micro Festival du week-end dernier, La Carrière ne fonctionnera pas sous Covid Safe Ticket. Le masque sera par contre à porter pour tous les déplacements… "On n’a pas été pris de cours", explique César Laloux, l’un des organisateurs. "Parce que notre jauge est depuis le début réduite (500 personnes, NDLR), le site est en plein air et suffisamment vaste. On rentrait d’office dans les critères!"

Outre Françoiz Breut, Brèche De Roland (remarqué lors de la dernière édition du concours Du F. Dans Le Texte) ou encore Pega, on retrouve à l’affiche les trois garçons de Endz. Soit Loïc Bodson (qui fit notamment partie de la vague belge du début des années 2000 avec Flexa Lyndo), Fabrice Detry (Fabiola, Austin Lace) et Kevin Guillaume (He Died While Hunting).

Comme pour une foule d’autres groupes, cette date annonce une embellie. Et spécifiquement pour ce trio indie rock/shoegaze, un peu de positif dans un karma jusqu’ici passablement chahuté. Imaginez: leur deuxième album, "Harmed", est sorti le 13 mars 2020 et devait faire l’objet d’une release party cinq jours plus tard au Botanique, soit pile au début du confinement. Depuis, ils ont pu jouer "entre les gouttes", à Namur, Silly et Huy, mais cette fameuse date au Bota a, elle, été maintes fois reportée depuis!

"On a pris la décision avec notre label de sortir une version 'augmentée' de 'Harmed', en numérique uniquement." Loïc Bodson Membre du groupe Endz

"Après Silly et Huy", commente Loïc Bodson (guitare, voix), "on pouvait se dire que ça allait redémarrer. Mais ça reste fragile et compliqué pour les organisateurs quand les conditions rechangent. J’aimerais qu’à la rentrée, les choses reprennent un peu sur un rythme normal, tout en sachant que quoi qu’on fasse, on restera étiqueté comme un groupe qui a sorti un album il y a longtemps! Mais il y a déjà des dates qui s’annoncent. Et on a pris la décision avec notre label de sortir une version 'augmentée' de 'Harmed', en numérique uniquement." En clair: agrémentée de six ou sept autres titres dont deux inédits tirés des sessions d’enregistrement à Montréal, et des enregistrements réalisés en solo pendant le confinement. Tout devrait être prêt pour le 9 octobre, date du concert au Botanique. La vraie release party, enfin!

Retour aux premières amours

Aucun des trois de Endz n’en est là à son premier groupe. À quoi correspond alors l’envie d’en remonter un? Voyez ça comme une sorte de retour aux premières amours! "Chacun, d’une manière un peu différente, avait connu précédemment des enregistrements très, très longs, dans des projets qui impliquaient plus de monde, plus d’ordis… Et donc oui, les premières amours, c’est aussi la première fois où on faisait de la musique. Quand tu demandes aux parents de pouvoir utiliser le garage ou la cave pour inviter deux potes et faire du bruit. Kevin est un peu plus jeune, mais quand on a commencé, c’est vrai qu’on entendait peut-être plus de trucs shoegaze, grunge… On s’est juste vus, on a improvisé." Aujourd’hui, il en reste entre autres choses l’immédiateté des compos. "L’envie, c’était d’abord de jouer, plus que d’enregistrer."

"On est heureux de voir que dès qu’il y a un concert, quelque chose va de soi, automatiquement." Loïc Bodson Membre du groupe Endz