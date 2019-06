Enseignement | Ceci n'est pas une chapelle

Déjà agrandis en 2015, les murs de la Chapelle Musicale, victime de son succès, peinent à héberger tous ses projets. Une nouvelle aile pavillonnaire verra le jour d’ici 2022.

Depuis l’ouverture de ses murs waterlootois le 11 juillet 1939, la Chapelle Musicale s’est définie comme un centre d’excellence musicale dont la particularité est la résidence d’artistes sur le site. Comme l’avait voulu la Reine Elisabeth, cet "écrin au milieu de la nature" dessiné par Yvan Renchon et classé il y a 25 ans est devenu un bâtiment iconique.

De 1939 à 2004, il a ainsi accueilli sans discontinuer 8 à 12 jeunes talents en résidence pour des périodes de3 ans. Mais depuis 2004, ses dirigeants ont lancé un nouveau programme d’excellence, plus ouvert et plus flexible, à l’attention de dizaines de jeunes musiciens venant du monde entier. Et très vite, le besoin d’adapter les infrastructures d’accueil et de travail à la nouvelle envergure artistique est devenu une évidence et une urgence.

Dix ans plus tard, le 27 janvier 2015, une nouvelle aile annexe remarquablement intégrée au bâti historique existant, l’Aile de Launoit,a été inaugurée par la Reine Paola.

Cette nouvelle configuration devait permettre d’accueillir plus de jeunes artistes en résidence, de manière prolongée ou par intermittence. Elle a eu comme conséquence le développement sans précédent du projet artistique de la Chapelle avec, chaque année, de 60 à 80 artistes en résidence. Et elle a permis l’ouverture de cet univers clos au monde extérieur, par l’organisation d’une saison de diffusion (MuCH) et d’activités diverses. "L’extension avait été pensée comme un fond de scène pour le bâtiment de 1939", se souvient l’architecte Sébastien Cruyt.

Vue sur la Chapelle

Succès oblige, près de 5 années après ce tournant stratégique, le besoin de nouvelles extensions tombe à nouveau sous le sens. Deux projets distincts et complémentaires sont aujourd’hui dans les cartons.

Sur le site historique de Waterloo d’abord, le développement de nouveaux lieux de résidence et de répétition est devenu une nécessité motivée par le succès du programme artistique renforcé depuis 2015.

De type pavillonnaire, le projet aujourd’hui abouti a été développé par le bureau Synergy (Sébastien Cruyt), un des deux bureaux qui avait déjà réalisé l’extension de 2015. Disséminé sur un vaste terrain boisé de 1,3 hectare, le nouvel ensemble déclinera trois pavillons pouvant héberger 4 à 8 musiciens dans la nature et une salle de répétition annexe pour accueillir différents types de projets, y compris un grand orchestre symphonique. Tous ces pavillons, tapis dans le parc boisé à distance de la Chapelle, auront une vue orientée vers le perron central de celle-ci. Ce développement in situ est planifié d’ici 2 à 3 ans. Les travaux devraient commencer tout prochainement.

Sur le site de la plaine du Berlaymont, la commune de Waterloo, avec les conseils de la Chapelle Musicale et le soutien de l’InBW (Intercommunale du Brabant Wallon), initie par ailleurs un grand projet mixte d’infrastructures artistiques et culturelles. Une salle de spectacle de 600 à 1.000 places est notamment au menu (L’Echo 20/9/18). Ce nouveau lieu de diffusion, qui viendra idéalement compléter l’infrastructure de la Chapelle, ne devrait voir le jour qu’à l’horizon 2024-2025.

Philippe Coulée