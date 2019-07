Eric Van Osselaer, l'homme qui fait chanter les carottes

Dans le cadre du Summer Stoemp du cinéma Nova qui explore le thème de la nourriture, Eric Van Osselaer, barde rigolard et champêtre du Hainaut occidental, proposera le fruit de ses recherches sonores. Une musique goûteuse!

Eric Van Osselaer ne craint pas les tomates, et le succès ne lui est pas monté à la tête au point d’en faire un melon: et si la soupe de légumes qu’il sert ne ressemble pas à Casse-Noisette, chez ce marchand de quatre saisons (de Vivaldi?), c’est toute une réflexion qui a mûri… Il sera en concert le 14 juillet dans le cadre du Summer Stoemp, où il jouera… du légume et du fruit.