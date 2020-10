Festival Artonov | Une 6e édition qui s'annonce explosive!

Créé par le clarinettiste Vincenzo Casale, le festival Artonov est de plus en plus atypique et ce n’est pas cette alléchante sixième édition qui le démentira.

Plus que jamais, place à la diversité des rencontres et des disciplines, nourries par un éclectisme qui explose les genres avec une évidente gourmandise. Les lieux? Ils valent déjà à eux seuls le déplacement pour leur beauté intrinsèque, tels la Bibliothèque Solvay, l’hôtel Hallet de Horta ou la Maison Saint-Cyr. Mais l’on découvrira aussi d’autres visages de la ville, avec l’ancienne caserne de gendarmerie d’Ixelles au style néo-Renaissance, l’extraordinaire musée de la Banque nationale, une meunerie reconvertie au bord du canal et même un ancien cercle échangiste au cœur des Marolles.

Côté programmation, haro sur les chemins balisés. Stretch/Timemonochromes fixe rendez-vous pour 4 heures de performance en compagnie de l’artiste visuelle Isabella Soupart et du pianiste Guy Vandromme, spécialiste de Steve Reich. Avec le collectif granvat – sans majuscule –, place à un étonnant mix de danses underground et contemporaine. Médéric Collignon et Vincent Courtois improviseront quant à eux un jazz hors normes, mélange de bruits urbains et de beat-box. Au menu également, les installations olfactives de la plasticienne Lisa Goldberg, une intégrale en deux concerts de la musique pour instruments à vent de Poulenc par l’ensemble Dialoghi, un événement trompetto-électro-percussif du duo ART’uur de Wim Van Hasselt et Koen Plaetinck, un rendez-vous inédit avec l’art du cirque… Sensations garanties.