Festival Musiq3 Brabant wallon | Beethoven à la ferme

Deuxième édition alléchante pour ce qui est désormais le Festival Musiq3 Brabant wallon, la chaîne classique ayant pris sous son aile le rendez-vous brabançon. De quoi offrir une joyeuse diversité à ce festival éclaté entre huit localités . L’affiche est belle, qui a retenu Florian Noack et Sylvia Huang , Irina Lankova , Maureen Dor et l’Ensemble Kheops mais aussi l’étonnant accordéoniste Félicien Brut et le quatuor Hermès pour … "le pari des bretelles".

Pas question non plus de louper, en cette année Beethoven, le cycle "Essentiel B", qui a choisi les plus belles granges pour quatre concerts à la gloire du maître de Bonn. Pour le servir, Julien Libeer et Lorenzo Gatto, Sarah Defrise et Stéphane Ginsburgh, l’ensemble Ontano et, enfin, Lili Maijala, Boyan Vodenitcharov et Benjamin Dieltjens. Retour aux concerts "d’avant"!