Françoiz Breut: "Dans cet album, j'ai voulu raconter la ville qui nous mange"

Elle est autrice, plasticienne, illustratrice et dessinatrice, mais c’est avec un beau nouvel album, "Flux flou de la foule", que Françoiz Breut nous revient.

La Bruxelloise d’adoption a cette fois œuvré sous la houlette musicale de Marc Melià, le multi-instrumentiste catalan lui aussi basé dans la capitale. Son attachement au synthé mythique qu’est le Prophet n’a en rien entamé toute l’humanité qui ressort de "Flux flou de la foule", entre légèreté, sensualité et gravité, allusions claires et métaphores subtiles. Comme sur "Une fissure", par exemple, chantée en duo avec l’excellent Jawhar dont Françoiz Breut se dit archifan (sic): "Un duo homme/femme, c’est souvent une histoire d’amour. Ce texte pourrait parler d’un couple qui se désagrège mais il évoque le nucléaire et les cuves de Tihange, ce qui est beaucoup moins glamour comme propos."

Dans les titres et les textes, il est question de ville cannibale, de béton, de bouche de métro, d’asphalte, de circulation... Diriez-vous de "Flux flou de la foule" qu’il est un album "urbain"?

Ah oui! Je suis entourée de béton. J’aurais pu m’échapper comme je l’ai fait sur le disque précédent ("Zoo" sorti en 2016, NDLR) avec des histoires d’Adam et Ève, d’arbres et de forêts. Mais c’est peut-être aussi dû au fait que je veux voyager à proximité de chez moi, et que j’arrive très bien à voyager du centre de Bruxelles à la périphérie que j’adore. D’un coup de pédale, je vois du vert qui traverse des fissures de béton! Voilà: je me suis dit que je devais raconter ce que je vois autour de moi. Et au lieu de fuir tout le temps dans l’imaginaire, ce que je continue à faire, quand même, j’ai raconté la ville peut-être plus qu’avec les autres albums. La ville qui nous mange, qui nous ronge, qui nous grignote.

Qu’est-ce que vous aimez à Bruxelles? Et qu’est-ce que vous n’aimez pas du tout?

Ce que j’aime, c’est la diversité des cultures. Le monde dans Bruxelles, les gens de différentes nationalités, les déracinés qui se mélangent et arrivent à vivre ensemble. Bon, dans certains coins, ça marche mieux que dans d’autres, mais justement, on n’a pas besoin de prendre l’avion et d’aller polluer la planète pour côtoyer telle culture, il suffit de changer de quartier. Quand je vais dans "ma" Bretagne – j’ai grandi en Normandie mais mes parents sont bretons –, j’ai l’impression que c’est anormal de ne voir que des Blancs! Je suis presque choquée!

Mes péchés s'accumulent, Françoiz Breut

Sinon, qu’est-ce que je n’aime pas? La manière dont la ville est gérée pour l’instant. Un morceau comme "Dérive urbaine dans la ville cannibale" a été écrit au moment où tout le centre était remanié. Je suis évidemment pour qu’on réduise le nombre de voitures, je ne circule quasiment qu’à vélo et je suis contre la violence de la vitesse de l’automobile en ville. Mais c’est fait vraiment en dépit du bon sens, sans concertation avec la population. On se fout complètement des gens qui y vivent, c’est tout pour le tourisme. Évidemment, avec cette crise, la ville respire un peu mais c’est aussi la mort des petits commerces, des restaurants, des cafés... Quel bazar, bien que ce ne soit pas qu’ici!

La chanson "Juste de passage" vous a été inspirée par "l’affaire Mawda", dites-vous?

Cette affaire et toutes les dramatiques histoires autour des migrants à Bruxelles et ailleurs. Parce que c’est notre quotidien, ce sont des jeunes qui sont là dans la ville, heureusement aidés par des plateformes de citoyens engagés. J’avais envie d’écrire quelque chose sur "la route", en me disant que je suis vraiment privilégiée: je suis là dans mon petit camion, je vais faire un concert à Paris, je traverse les frontières sans problèmes, personne ne me demande rien. Alors que d’autres qui vivent des choses bien plus graves sur la route, qui fuient des guerres, sont considérés comme des chiens en arrivant dans un pays qui est supposé les accueillir. Ça pose beaucoup de questions sur la manière dont on les accueille, et je voulais rendre hommage autant aux migrants qu’à ceux qui les aident.

Peut-être est-ce le contraste avec cette "pop urbaine" omniprésente, mais dans vos textes, vous maniez un vocabulaire qu’on n’entend pas souvent de nos jours. Un mot sur le choix et le travail, justement, des mots?

C’est très instinctif, en fait. J’accueille les sujets qui me viennent et ensuite, je m’amuse avec les sonorités. J’essaie de faire en sorte que ce soit quand même assez rythmique. Le français est aussi plus aisé pour les morceaux calmes. Mais voilà, c’est du travail de recherche, dans lequel j’ai toujours l’impression d’être un peu novice. Ça fait à peu près 12 ans que j’écris, c’est donc encore assez récent comme expérience.