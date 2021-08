Frédéric Degroote (Nuits de Septembre): "Josquin doit une part de sa célébrité à l’imprimerie"

Il y 500 ans mourait Josquin Desprez , dit Josquin, compositeur majeur de la Renaissance que mettent à l’honneur les festivals Laus Polyphoniae à Anvers et Les Nuits de Septembre à Liège . Musicologue et directeur artistique du rendez-vous liégeois, Frédéric Degroote retrace le parcours de ce géant de la polyphonie franco-flamande. Que certains présentent souvent comme l’un des illustres Wallons, affirmation qu’il tient à nuancer: "D’abord parce que les frontières n’étaient pas les mêmes, ensuite parce qu’il est sans doute né du côté de Saint-Quentin. De plus, les dernières volontés qu’il a exprimées en font a priori un Français. Le terme qu’on peut lui appliquer, comme à nombre de compositeurs de son époque, est franco-flamand. Ce qui englobe un bassin géographique assez large."

Franco-flamands qui, de surcroît, vont énormément voyager. On retrouve ainsi Josquin à Milan, Modène, Rome, Ferrare, Paris...

Cette mobilité s’explique notamment par la recherche d’emploi. À l’époque, les cours ont des agents qui parcourent l’Europe en quête du gratin des compositeurs. Un émissaire du duc de Ferrare lui avait ainsi proposé d’engager Heinrich Isaac plutôt que Josquin, qui était plus cher et présenté comme un musicien n’en faisant qu’à sa tête. Josquin semblerait avoir eu un caractère affirmé. Mais il fut quand même engagé.

Il était déjà si célèbre que cela?

Les premières décennies, il l’était autant que les autres compositeurs franco-flamands. En revanche, ce qui a décuplé leur impact sur la vie musicale, c’est l’invention en 1501 par le Vénitien Petrucci de l’imprimerie musicale. L’année suivante, il imprimera des messes de Josquin, ce qui confirme le fait que son écriture plaisait déjà beaucoup. L’imprimerie a donc révolutionné la dispersion des œuvres des Franco-Flamands , ce qui explique pourquoi Josquin sera encore plus connu après sa mort, en 1521. Célébrité qui va d’ailleurs inspirer d’innombrables faux! Aujourd’hui encore, on doute de la paternité de certaines œuvres, même si, depuis la redécouverte de la musique ancienne, il est devenu un incontournable de la Renaissance .

"Josquin va porter le langage musical à son plus haut degré de perfection et de complexité, au point d’ouvrir la voie à toutes les générations qui le suivront au XVIe siècle."

Qu’est-ce qui a valu à Josquin d’acquérir son statut de "classique"?

Vers 1500, alors que la musique est encore une construction très intellectuelle, on commence timidement à vouloir peindre les mots en musique. Un nouveau langage musical s’installe peu à peu. Josquin va le porter à son plus haut degré de perfection et de complexité, au point d’ouvrir la voie à toutes les générations qui le suivront au XVIe siècle. Ses messes et ses motets cristallisent sa science incroyable du contrepoint. De même, ses chansons – "Adieu, mes Amours", "Mille Regretz"... – montrent un rapport au texte très intéressant. On est encore loin de la peinture des sentiments individuels chantés par l’époque baroque, avec par exemple les madrigaux de Monteverdi. Mais Josquin sera l’un des tout premiers à entrouvrir la porte dans cette direction. Et que l’on ne s’y trompe pas, cette musique vocale d’apparence relativement simple est extrêmement complexe à chanter!