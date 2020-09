Frédéric Devreese (1929-2020) | La musique de film belge en deuil

Le compositeur et chef d'orchestre Frédéric Devreese est décédé à l'âge de 91 ans.

Compositeur de réputation internationale et brillant chef d’orchestre – il dirigea notamment celui de la BRT –, Frédéric Devreese, né à Amsterdam il y a 91 ans, est décédé ce lundi 28 septembre. Considéré comme le " père de la musique de film belge ", il avait imposé sa griffe dans ce genre très exigeant en travaillant notamment pour le réalisateur André Delvaux , dont il habilla de musique presque tous les films en leur donnant ce relief si particulier, nourri de réalisme et de magie. Lesquels ont incontestablement contribué à inscrire dans notre patrimoine cinématographique "L’homme au crâne rasé", "Un soir, un train", "Rendez-vous à Bray", "Belle" ou "L’œuvre au Noir". Mais aussi "La Partie d’échecs" d’ Yves Hanchart , "Le Sacrement" d’ Hugo Claus ou "Les Noces barbares" de Marion Hänsel .

Formé à Bruxelles auprès de Marcel Poot et René Defossez, il avait poursuivi sa formation à l’académie Sainte-Cécile de Rome avec Fernando Previtali et à Vienne avec Hans Swarowski. Porté par une curiosité insatiable, maintes fois primé, il signa l’imposé du Reine Elisabeth 1983 avec son concerto pour piano n°4, témoignage de son refus de s’enfermer dans un style, une école ou un genre. Il fut et restera inclassable, ce qui est la marque des grands.