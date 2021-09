"Furtwängler, c’était le rêve en marche"

Coffret exceptionnel chez Warner qui, en 55 CD superbement numérisés, propose l’intégrale des enregistrements studio de Wilhelm Furtwängler, le plus grand chef d'orchestre de l'Entre-deux Guerres, toujours inégalé dans le répertoire allemand.

S’il a fallu plus de deux ans pour boucler le coffret qui sort ce 24 septembre, c’est pour une excellente raison. Il n’était pas question pour Warner de simplement répliquer sur cd l’immense legs discographique de Wilhelm Fürtwangler (1886-1954), mais bien de rechercher, pour chaque œuvre, le meilleur «original» possible. Il aura donc fallu «tout écouter», précise Christophe Hénault, ingénieur du son et cheville ouvrière du projet, qui aura passé au crible tous les enregistrements du chef entre 1926 et 1954. Un travail de titan au départ de sources multiples, telles que les copies sur bandes des mères métal avant 1949, des 78-tours et des vinyles du commerce, les bandes des années 1950...

La suite fut affaire de technique, parfaitement maîtrisée grâce aux logiciels de traitement de son et aux convertisseurs, mais aussi de détails qui n’en sont pas, tels que la bonne taille du diamant pour lire un 78-tours et la rectification de la vitesse de lecture. Le tout sans compression bien sûr. Le résultat, souvent bluffant, confirme s’il en était besoin le génie de Fürtwangler, dont Stéphane Topakian, directeur musical de ce projet, trace pour L’Echo un profil enthousiaste.

Fürtwangler avait, dit-on, un rapport très particulier à l’enregistrement...

Stéphane Topakian: Il a en effet très vite réalisé que l'écoute au disque dans son salon n'était pas la même qu’en concert dans une salle de mille personnes. Il ne pouvait donc pas s'y prendre de la même façon pour faire passer ce qu’il avait à dire. Pour lui, il était plus important de s'interroger sur la manière dont une œuvre serait perçue par l’auditeur que sur la manière dont il allait l’exécuter.

L’anti-Karajan en somme?

Karajan, oui, et bien d’autres grands chefs, pour lesquels leurs interprétations avaient souvent quelque chose de péremptoire. Alors qu’il ne serait en revanche jamais venu à l’idée de Fürtwangler de prétendre que son Brahms, son Beethoven ou son Wagner étaient définitifs. Il était le rêve en marche et nous invitait à ses côtés. Il y a toujours, lorsqu’on l’écoute, un sentiment d’interactivité. On ne fait pas que recevoir.

Vue en plein écran Wilhelm Furtwängler. ©doc

C’est ce qui l’a rendu unique?

Oui. Et que c’est pourquoi il continue de nous émouvoir plus d’un demi-siècle après sa mort. En fait, il y avait deux strates chez lui. La première, évidente, c’est le magnifique interprète. Mais d’autres chefs le furent aussi. La seconde strate est beaucoup plus profonde. Elle recèle l’interrogation qui n’a cessé d’être la sienne quant à la place qu’il devait occuper en tant que médium entre la partition et le public. Pour le dire autrement, on peut être subjugué par d’autres chefs, mais, en les réécoutant plusieurs fois, on se rend compte que, pour magnifiques que soient leurs interprétations, c’est souvent très téléphoné. On ne découvre plus rien. Avec Fürtwangler, chaque écoute vous fait entendre autre chose... Il est vraiment l’anti-définitif.

Sa battue était pourtant très déroutante...

Je dirais que, comme beaucoup de grands chefs, il considérait que la battue ne lui avait rien fait et qu’il n’avait aucune raison de la battre! Il devait bien sûr être très précis à certains endroits stratégiques d’une partition, mais je crois qu’il voulait avant tout insuffler à son orchestre la pulsation et l’énergie bien davantage que la mesure. Ses gestes peuvent surprendre, mais les musiciens étaient parfaitement capables de déchiffrer. Cela dit, je pense que c’était voulu par Fürtwangler car cela les obligeait aussi à être constamment aux aguets. Il y a des documents où on les voit tendus avec une demi-fesse sur leur siège dans l’attente de ce qui va se passer. Très lié aux Philharmoniques de Berlin et de Vienne, Fürtwangler n’a jamais eu d’orchestre plan-plan.

Si vous deviez conseiller l’un ou l‘autre enregistrement?

Ah non, vous ne me piègerez pas. Commencez par ce que vous voulez. Chacun y trouvera son bonheur!