Goûte Mes Disques, les "amateurs-professionnels" de la critique musicale

Depuis douze ans, "Goûte Mes Disques" distille des critiques musicales acérées sur le web. Malgré son succès, le fondateur Jeff Lemaire ne souhaite pas voir plus grand.

Si le ton est piquant, la prose léchée et le verbe parfois moqueur, pas de doute, vous lisez une chronique de Goûte Mes Disques (GMD). Fondé il y a douze ans par le visétois Jean-François "Jeff" Lemaire (42 ans), ce webzine (magazine en ligne) musical a fait son trou dans le milieu, séduisant les mélomanes les plus exigeants grâce des critiques acérées et des rubriques thématiques fouillées. Au fil du temps, des blindtests, concerts, playlists et podcasts sont venus compléter l'offre de GMD, même si la recette du site n'a, de l'aveu de son créateur, pas fondamentalement changé depuis ses débuts. Dernière nouveauté en date, les rédacteurs du webzine se sont vus attribuer un temps d'antenne sur Jam, la nouvelle radio numérique alternative de la RTBF.

"Faire cette activité par amour de la musique, et pour le plaisir, ne nous exonère pas de faire les choses professionnellement." Jeff Lemaire Fondateur de Goûte Mes Disques

Si la recette s'approche de celle d'un Pitchfork (site américain, référence en la matière) francophone, GMD n'a pour autant pas l'ambition de se professionnaliser. En effet, Jeff Lemaire et ses 25 rédacteurs sont tous bénévoles œuvrant dans leur temps libre à l'alimentation en contenus du site. Aussi, les chroniques, news, compte-rendus de concerts et autres rubriques à thèmes sont toutes réalisées gratuitement, par passion pour la musique et l'écriture. "Nous nous définissons comme des 'amateurs-professionnels'. Cela signifie que faire cette activité par amour de la musique et pour le plaisir ne nous exonère pas de faire les choses professionnellement", expose Jeff Lemaire.

Journaliste, rêve de gosse

Jeff Lemaire insiste: "nous ne sommes pas des journalistes". Derrière GMD, il faut effectivement imaginer des passionnés avec un certain appétit (et talent) pour l'écriture, mais occupant tous des fonctions diverses dans la "vraie vie". Le fondateur du site est d'ailleurs interprète de conférence à la Commission européenne.

Vue en plein écran "Le webzine, j'ai tout de suite trouvé ça génial: la transposition sur le web de l’esprit fanzine. On parle de ce qu'on aime bien, sans avoir spécialement la plume de Lester Bangs ou de JD Beauvallet, mais en le faisant avec passion." ©Kristof Vadino

"Personnellement, j'ai toujours eu envie d’être journaliste. C'était mon rêve de gosse."

"Personnellement, j’ai toujours eu envie d’être journaliste. C’était mon rêve de gosse. Et GMD me permet de rester proche de ce rêve, d’une certaine façon", dit-il. Mais plutôt que de suivre son rêve, Jeff Lemaire a préféré miser sur ses connaissances et son diplôme de traducteur-interprète obtenu à Mons. "Au sortir de mes études, et après avoir un peu bourlingué, j’ai finalement décidé de faire valoir mon diplôme d’interprète. Par chance, à ce moment-là est apparu un concours pour devenir fonctionnaire européen. Je l’ai réussi et j’ai été engagé par la Commission. Depuis, je suis dans ma cabine et je traduit depuis l’italien, l’anglais et le néerlandais vers le français. Je suis fonctionnaire européen et, on ne va pas se mentir, je ne gagnerais jamais ce que je gagne en faisant du journalisme. Maintenant, il est vrai que si on me me propose demain de remplacer Thierry Coljon au Soir avec une totale liberté éditoriale, je serais sans doute prêt à essayer", confie-t-il, le sourire en coin.

Un investissement personnel important donc, dans la poursuite d'un seul objectif: le plaisir. "En fait, c’est un débat très personnel: 'faut-il lâcher la proie pour l’ombre?' Je n'en n’ai pas envie. On peut déjà faire beaucoup pendant le temps libre avec une équipe de gens motivés. Je ne pense pas que mes rédacteurs seraient prêts à lâcher leurs boulots pour GMD. De toute façon, il serait impossible de les salarier", ajoute-t-il.

Pas de place pour un média culturel belge?

Le manque de temps, une certaine réticence à quitter son confort actuel, mais aussi la question de la rentabilité se sont donc dressés sur le chemin de Jeff Lemaire dans la question de la professionnalisation de son projet. Très lucide, et pas amer pour autant, il nous explique: "Financièrement, nous ne nous y retrouverions pas. Outre les subventions que nous pourrions recevoir, il faudrait inévitablement diffuser de la publicité et des publireportages. Je n’en n’ai pas envie. Je pourrais décider de changer de modèle, et opter pour une recette à la Konbini ou Brut., qui ont été de véritables pionniers sur les formats vidéos. Ce sont des 'game-changers' au niveau francophone. Mais j'ai envie de faire ce que je sais faire. Et puis, je me retrouverais à faire de l'administratif et je devrais quitter la plume. Je n'y trouverais plus mon plaisir."

"Je ne suis pas économiste, mais je ne vois pas très bien comment financer le modèle d'un média culturel en Belgique."

Et là, les limites de la presse culturelle indépendante se font sentir. En Belgique, seuls certains médias comme La Vague Parallèle ou Check survivent sur internet, sans pour autant se professionnaliser totalement. En presse écrite, seul le Focus Vif propose des contenus similaires mais, là, c'est son lien de parenté à un groupe de presse qui lui permet d'exister, pas la rentabilité. "Je ne suis pas économiste, mais je ne vois pas très bien comment financer le modèle d'un média culturel en Belgique. Il existe des sources de revenus, mais il faut qu'elles fonctionnent toutes aussi bien les unes que les autres: subsides, publicité, produits dérivés, newsletters et articles payants, sponsors, etc. Ce n'est pas notre ADN. Nous nous finançons par l'organisation d'événements, et grâce aux dons de nos rédacteurs", évoque Jeff Lemaire.

Vue en plein écran Les derniers coups de cœur de Jeff Lemaire? Le dernier Black Country New Road, "For the First Time", l’album d'Emmanuelle Parrenin et Detlef Weinrich, "Jours de grève" et "L'ère du Verseau" de Yelle, numéro un du classement des albums de 2020 de GMD. ©Kristof Vadino

En réalité, le modèle économique de GMD est aligné sur sa ligne éditoriale: se faire plaisir. Ici, l'objectif n'est ni la croissance, ni le succès tonitruant. Jeff Lemaire se contente finalement de peu, et si la reconnaissance du milieu est au rendez-vous, c'est tant mieux. Une reconnaissance croissante qui leur ouvre d'ailleurs les portes de plusieurs salles prestigieuses (le Botanique, l'Ancienne Belgique, la Madeleine) afin d'y organiser blindtests et concerts. "Aujourd’hui, ce qui nous fait plaisir, c'est la légitimité que nous avons acquise dans le milieu. Les retours que l'on reçoit sur notre travail sont fantastiques. Voilà ce qui nous fait avancer."