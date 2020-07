Hans Waege: "Reprendre le dessus sur la peur"...

Fête nationale ou pas, le concert rituel que donnera à cette occasion le Belgian national orchestra (BNO) le 20 juillet n’échappera pas cette année à la règle des 200 spectateurs maximum. Inutile de dire que cela va faire vide dans la salle Henry Le Boeuf de Bozar, qui compte 2.200 places… "On espère que, d’ici là, on pourra en accueillir 400, mais bon…", soupire Hans Waege, intendant du BNO, dans l’attente de nouvelles directives. Nous avons tout repensé sur le plan musical. Il serait temps que l’on tienne compte désormais des spécificités des salles."

Non. La limite des 200 personnes est sans nuances. Or, le BNO joue à Bozar, où la distanciation sociale est aisée à respecter. De plus, le bâtiment compte six entrées et sorties. Il y aura un sens de circulation du public avec, pour chaque billet vendu, un créneau horaire d’un quart d’heure à respecter pour espacer les arrivées. Cette réorganisation concerne aussi les musiciens, dont l’entrée et la sortie de scène ont été réorganisées. Les premières répétitions ont commencé, avec un orchestre de 40 musiciens au lieu de 85, sur une scène élargie. Enfin, la ventilation a été complètement refaite récemment. Alors, 200 personnes, c’est vraiment peu...