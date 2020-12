Happy Xmas Calexico!

À la différence des albums dégoulinants de sucre d'orge et de cupidité qui se déversent plus encore que la bière de Noël à cette époque de l'année, celui de Calexico mêle compositions originales, chansons traditionnelles sud-américaines et fado...

À la différence des albums dégoulinants de sucre d'orge et de cupidité qui se déversent plus encore que la bière de Noël à cette époque de l'année, celui de Calexico mêle compositions originales («Hear the bells»), chansons traditionnelles sud-américaines («Mi Burrito Sabanero»), fado («Tanta Tristeza»), interprétés par des artistes invités et toujours dans un respect des traditions dont ces morceaux procèdent: c'est-à-dire sans colonialisme nord-américain , en mélangeant avec délicatesse anglais, espagnol, portugais.

Un album étonnamment contrasté

En témoigne cette trompette mariachi omniprésente, qui empêche les morceaux de sombrer dans le X-mas sirupeux et à clochettes. Un album étonnamment contrasté pour le genre, qui contient un instrumental aérien et forcément étoilé («Glorys' hope») et des reprises, notamment du très regretté Tom Petty («Christmas All Over Again»). Mieux, Calexico signe la meilleure version du «Happy Xmas (War Is Over)» (ici, le clip) de John Lennon qui, dans sa version originale, était faisandé par la voix stridente et insupportable de Yoko Ono (genre un chaton dont la queue est coincée dans une porte). Plus qu'un hommage, 40 ans après l'assassinat de Lennon… une résurrection!