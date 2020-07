Hervé: "Je me sens bien dans la débrouille et la recherche"...

Dans la mouvance d’Eddy de Pretto et de Clara Luciani, il faut compter désormais avec Hervé. Un jeune gars pas trop tranquille, créatif et bricoleur qui sort "Hyper", son premier album.

Parisien mais d’origine bretonne, Hervé appartient à cette nouvelle scène français amatrice d’électro-pop et respectueuse de l’œuvre des géants de la chanson française. S’il avait un père spirituel, cet artiste de vingt-huit ans aurait sûrement choisi Bashung. Car, jusque dans son phrasé, il en est un héritier.

"Hyper". Hervé 3/5 Universal Music

Votre album s’intitule "Hyper", alors que trouvez-vous d’hyper en ce moment?

L’époque est hyper riche! Pleine de questionnements, de remises en cause. C’est une époque en mouvement donc, forcément très active. Alors, si durant trois mois, on a été confinés, l’esprit, lui, était en mouvement. On voit bien que les encéphales sont en route. Durant le confinement, on a développé une forme d’activité assez saine.

Pendant cette période, étiez-vous très présent sur les réseaux sociaux?

J’ai sorti trois titres pendant le confinement. "Si bien du mal", d’abord, pour lequel j’ai réalisé un clip dans ma cuisine. J’ai également sorti une session live de "Trésor" dans laquelle je jouais, à distance, avec mes musiciens. Et puis, j’ai fait le clip de "Maelström" dans la voiture de mon père. Je lâchais prise, tout heureux d’être dehors.

Dans un cadre aussi restreint, vous êtes parvenu à rester créatif.

J’ai fait tout l’album à la maison. Je ne sais pas si je pensais être créatif mais j’avais surtout envie de faire des trucs. Et surtout pas de me laisser abattre. La sortie de l’album avait été décalée, la tournée de concerts annulée… Et donc, il y avait plein d’accidents qu’on a choisis de transformer en accidents heureux.

Hervé - Maelström (Clip spécial déconfinement)

Un peu comme si vous aviez trouvé une nouvelle force.

Je suis revenu à des basiques, comme beaucoup de gens dans leur quotidien. Ainsi, j’ai travaillé avec les objets que j’avais sous la main. Ce retour à une forme de simplicité me va bien. Je me sens bien dans la débrouille et la recherche.

Parce que vous aviez déjà une longue expérience de la débrouille?

Cela a vachement déterminé mon parcours d’auteur-compositeur et de musicien. J’ai appris à tout faire à la maison. J’ai rarement bénéficié de gros moyens. J’aime bien bricoler. Au départ, je n’ai pas de formation musicale. J’ai appris avec les machines, synthés et ordinateurs.

En découvrant votre album, je me suis dit que vous auriez été parfaitement à l’aise dans les années 80?

Des années 80-90, j’aime beaucoup la scène de Manchester, les Happy Mondays, New Order. Et aussi des musiques plus dansantes, les albums de Bashung. Les gens vendaient plein de disques et sortaient des clips fous.

Vous ne pouvez pas cacher l’influence que Bashung a eue sur vous.

Pour moi, c’est le meilleur artiste français. De la même génération, j’aime aussi beaucoup Christophe et Higelin. Ce sont les trois fantastiques. Quand je chante "Comment qu’on fait, comment qu’on soigne", c’est clairement un clin d’œil à "Play Blessures". Mais parfois, il y a des trucs qui m’échappent parce que c’est inconscient.

Hervé - Addenda (Clip Officiel)

Vous avez le cœur poids plume parce qu’il est léger ou parce qu’il est fragile?

Parce qu’il est fragile et qu’il doit se battre. J’aime bien cette métaphore avec cette catégorie de boxeurs. Et puis, comme tous les gamins de ma ville, j’ai toujours aimé le sport. Je me serais bien vu footballeur. Ce genre de carrière que je retrouve, finalement, dans la musique avec les tournées, les loges, les vestiaires.

Ça va vous faire bizarre de ne pas avoir de festivals, cet été?

Oui, mais ce n’est que partie remise. Je défends cet album à fond malgré le fait que je ne puisse pas rencontrer physiquement le public.

J’ai noté que le cinéma vous inspirait aussi beaucoup.

Je regarde beaucoup de films pendant l’écriture de chansons. J’aime énormément Patrick Dewaere, par exemple. Et j’admire les films de Scorsese. J’aime ce qui est sur le fil.

Il n’y a quasiment pas de morceaux lents sur "Hyper". Ce n’est pas un album tranquille.