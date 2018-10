Hier encore, il avait vingt ans et caressait le temps…

" J’ai fait une carrière inespérée mais exemplaire , avait confié le Sinatra français à l’AFP. "Tout est une question de chance." De chance mais aussi de talent et de volonté, puisqu’il a dû lutter à ses débuts pour imposer sa taille, son physique et sa voix atypiques, avant d’arriver tout en haut de l’affiche .

Charles Aznavour (de son vrai nom Aznavourian) naît à Paris d’ un couple d’immigrés venus d’Arménie qui attendent un visa pour les Etats-Unis. Il gardera des liens très forts avec le pays de ses ancêtres. À ses débuts, il veut devenir comédien et fait de la figuration au théâtre et au cinéma.

Aznavour se lance dans la chanson en duo avec Pierre Roche au début des années 1940. En 1946, il rencontre Charles Trenet et Édith Piaf, qui le surnomme "le génie con" et le force à se refaire le nez. Il écrit pour d’autres ("Plus bleu que le bleu de tes yeux" pour Piaf, "Je hais les dimanches", refusée par Piaf mais adoptée par Juliette Gréco) mais n’a aucun succès comme interprète et se voit affublé du sobriquet peu flatteur d’"enroué vers l’or".