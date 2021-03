Hooverphonic a dévoilé la chanson avec laquelle il représentera la Belgique à l'Eurovision

Hooverphonic représentera la Belgique à la 65e édition de l'Eurovision avec le titre "The Wrong Place". A-t-il réellement une chance de l'emporter?

Le groupe Hooverphonic, emmené par Alex Callier, a-t-il une chance de succéder à la légendaire Sandra Kim, dernière (et première...) lauréate belge du concours de l'Eurovison?

Ce jeudi, le groupe a dévoilé le titre "The Wrong Place" avec lequel il sera chargé de représenter la Belgique à l'Eurovision, qui se tiendra à Rotterdam entre le 18 et le 22 mai. Le titre n'a, selon Alex Callier, pas été composé spécialement pour le concours. "Il s'agit d'une chanson typiquement belge, quelque chose de différent", a déclaré le leader du groupe.

Hooverphonic - "The Wrong Place"

Loin de l'ambiance Trip Hop qui a fait son succès dans les années 90 ("Mad About You", "2 Wicky"), Hooverphonic propose, avec "The Wrong Place", un titre axé pop-rock, au refrain entraînant composé des quatre accords magiques de la pop. Si le tout est relativement soigné, sera-t-il suffisant pour remporter le concours?