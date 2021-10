"I ll Be Your Mirror", 100% Velvert Underground

"I ll Be Your Mirror" rassemble un florilège de reprises du Velvet Underground par une cohorte d'artistes, jeunes ou vieux.

Précédent la sortie du documentaire de Todd Haynes de quelques semaines à peine, «I ll Be Your Mirror» rassemble, sous la houlette du producteur Hal Willner, ami de Lou Reed disparu l'an dernier, un florilège de reprises du Velvet Underground par une cohorte d'artistes, jeunes ou vieux. Fontaines D.C. entonne «The Black Angel's Death Song» parlé auquel l'accent irlandais prononcé du chanteur donne une épaisseur et une rugosité supplémentaire.

St. Vincent et Thomas Barlett proposent une version au vocodeur très Laurie Anderson (la femme de Lou Reed) de «All Tomorrow's Parties», tandis que Andrew Bird et Lucius imaginent une version folk épatante de «Venus in Furs» où l'on prend conscience que le violon de John Cale… c'était pas du pipeau. Rayon anciens, Thurston Moore ne peut s'empêcher de donner un coup de Youth Sonic à «Héroïne», joliment chanté par Bobby Gillepsie sans «Primal Scream».

Iggy déniaisé par Nico

«Sunday Morning», magnifié par Michael Stipe – ancienne voix de R.E.M., fait invariablement penser à un mix de «Perfect Day» pour le refrain et de «Walk On The Wild Side» poue la basse.

Ne pouvait conclure cet album qu'Iggy Pop, lequel prétend avoir été déniaisé par Nico: l'Iguane se jette sur la guitare «brouillonnante» de Matt Sweeney en aboyant au rythme de ses riffs, pour un «European Song» digne du premier album des Stooges, produit à l'époque par un certain… John Cale. De l'art d'accorder son violon...

