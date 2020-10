Indie | L'irrésistible ascension de Sufjan Stevens

"The Ascension", le nouvel album de Sufjan Stevens, est à son image: cryptique, ciselé et profondément touchant. Puissant!

On attendait le retour du petit prince de la folk depuis 5 ans et le magnifique album « Carrie & Lowell ». Mais plutôt que de jouer la continuité, c’est avec un énorme crochet du droit que Sufjan Stevens a débarqué pour sortir un album électro surpuissant , façon « The Age of Adz », son album de 2010.

Vous ne trouverez aucun signe de guitare acoustique dans «The Ascension», mais des couches et des couches de sonorités électroniques, de voix et de percussions . Une vraie performance qui offre à l’album une densité incroyable , assez épaisse pour se lover dedans comme dans un duvet bien chaud.

Cet album est surtout à l’image de son créateur: cryptique, ciselé et profondément touchant. De l’intro frénétique «Make Me an Offer I Cannot Refuse» qui rappelle à demi-note les travaux de Thom Yorke en solo, à la berceuse teintée de mantra «Die Happy», en passant par les deux chansons-épopées «Sugar» et «America», rien ne sonne faux ou mal placé.