Indie | Wild Nothing - "Indigo"

C’est l’heure du grand retour pour l’un des groupes phares de la scène "Dream Pop" contemporaine. Wild Nothing, formation du jeune trentenaire Jack Tatum vient de sortir "Indigo", après l’énorme succès de "Gemini" (2010) et de "Nocturne" (2012), suivis par une petite déception – "Life Of Pause" (2016). C’est donc avec beaucoup d’envie que le groupe a construit et pensé ce nouvel opus.