Indochine sur la Grand-Place de Bruxelles

Nicola Sirkis nous l’avait confié, ce n’est pas la pandémie qui allait leur voler la tournée de leurs 40 ans de carrière. Pourtant, comme pour les autres artistes, les dates du "Central Tour" d'Indochine ont dû être repoussées à 2022. Ensuite, il y eut une petite polémique autour du Stade Roi Baudouin dans lequel Indochine ne s’arrêtera pas car, selon l’avis du frontman d’Indochine, "le public n’y est pas bien accueilli". Pour les fidèles fans belges d’Indo, on ne voyait donc plus de date poindre l'horizon de notre plat pays. Eh bien, la voici pourtant: le samedi 25 septembre en pleines festivités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sur la Grand-Place de Bruxelles! Avec une jauge limitée à 5.000 personnes en possession d'un Covid Safe Ticket, il n'aura pas fallu 30 minutes pour que le concert affiche complet. Pour ceux et celles qui n'auraient pas la chance d'avoir une place, il n’y aura malheureusement pas de retransmission télévisée non plus...