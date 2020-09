Isabelle Bodson, directrice des Festivals de Wallonie: "Se réinventer est au cœur de nos métiers"

Isabelle Bodson se dit aussi agacée face à l’impératif de réinvention qu’on tente d’imposer aux artistes: "Se réinventer est au cœur de nos métiers, on n’a pas eu besoin d’une crise pour ça." Innover dans le domaine musical est, selon elle, plus facile qu’au théâtre car la forme est plus mobile, plus facile aussi à transposer virtuellement, malgré des impératifs acoustiques en musique classique et des conditions météo peu favorables en Belgique. "On a beaucoup exploité la vidéo, les nouveaux médias, on a aussi testé le plein air, mais je pense qu’une certaine lassitude s’installe par rapport à ce type de discours", déclare-t-elle. "C’est aussi important de pouvoir continuer à travailler dans un contexte plus favorable et confortable pour tous! J’entends beaucoup d’artistes dire que, si l’avenir c’est ça, ils préfèrent changer de vie. Il y a un gros ras-le-bol." À ses yeux, le cœur du métier d’artiste et d’opérateur culturel est d’accueillir le public physiquement, d’échanger avec lui: "L’art et la culture se partagent, ne peuvent pas uniquement se consommer virtuellement. Le coronavirus nous a permis de le tester et de le démontrer." Et Bodson de rappeler que la Fédération Wallonie-Bruxelles possède des salles exceptionnelles, qui sont des outils magnifiques pour transmettre une émotion esthétique: "Il n’est pas envisageable de remplacer ce qui constitue l’essentiel de notre travail."