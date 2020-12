Jane Birkin: "Je n’imaginais pas que certaines personnes partiraient avant moi"

Grand fan et ami de Jane Birkin depuis toujours, Étienne Daho lui a permis de revenir avec un album extrêmement personnel. "Oh! Pardon tu dormais" évoque la mort, la jalousie, les premières amours et les mots qu’il lui est impossible de prononcer…

Une interview de Jane Birkin par téléphone, cela veut dire que c’est sans le chien qui ronfle à ses pieds et sans le grand sac qui porte son nom sur lequel on compte les autocollants de l’activiste qu’elle est. Mais c’est déjà ça. Et un album de Jane réalisé par son grand ami Étienne Daho et le copain Jean-Louis Piérot, cela donne matière à des questions forcément intimes et personnelles. En marchant sur la pointe des pieds, quand même, quand il s’agit d’aborder la mort tragique de sa fille aînée Kate Barry en 2013, pour laquelle elle a écrit plusieurs textes de ses nouvelles chansons. Et puis, il y a aussi des moments drôles sur ce disque comme dans cette chanson où elle explique qu’il lui est impossible de prononcer les mots "fruit" et "sexe".

"Oh! Pardon, tu dormais", ce nouvel album, est composé d’extraits de votre pièce/film éponyme et de chansons originales. Qui a eu l’idée de mixer les deux?

C’est Étienne Daho qui m’a couru après, pendant vingt ans, parce qu’il trouvait que le texte de cette pièce devait connaître un prolongement. Il voyait ça un peu comme une comédie musicale. Ce n’était jamais le bon moment. Après le décès de ma fille Kate Barry en 2013, je n’étais bonne à rien. J’étais juste bonne à chanter Gainsbourg, je l’ai fait avec un orchestre philharmonique et il me semblait que je ne pouvais pas faire mieux pour lui. Après, Étienne m’a, à nouveau, posé la question et j’ai répondu: "Oui". J’avais deux textes sur ma fille Kate et il avait une musique un peu à la Kurt Weill. Après ça, on a chanté ensemble la plage titulaire. Puis, les mots d’autres chansons sont arrivés très vite. Toute l’énergie vient d’Étienne. Moi, j’aurais, sans doute, sombré dans une nostalgie un peu triste.

"Toute l’énergie vient d’Étienne Daho. Moi, j’aurais, sans doute, sombré dans une nostalgie un peu triste."

En fait, Étienne Daho vous a aidé tant sur le plan artistique que sur le plan personnel.

Je crois que l’on est assez similaires. Il me semblait qu’on avait les mêmes préoccupations et les mêmes craintes. Cela a été très facile de travailler ensemble. C’était vraiment un tel plaisir.

Jusque-là, vous n’aviez pas fort mis en avant vos talents d’autrice.

J’avais écrit tout un album, "Enfants d’hiver". Je pensais qu’il parlerait à beaucoup de monde, mais peut-être qu’il n’y avait pas de moteur particulier. Très peu de personnes ont connu l’existence de ce disque. Avec Serge, j’avais écrit "Yesterday Yes A Day" et des petites choses comme ça.

"Oh! Pardon, tu dormais", Jane Birkin et Étienne Daho

Sur votre nouvel album, vous avez écrit deux titres en anglais.

Oui, c’était facile. Et les musiques ont été signées par Jean-Louis Piérot et il a bien capté l’esprit des textes sur des fantômes très désirés. Je pensais notamment à des dessins de Gustave Doré. Et puis, c’est vrai que la liste des personnes qu’on a perdues devient longue. Mais on n’imaginait pas que certaines partiraient avant nous comme ma fille et mon neveu, le fils de mon frère. "Catch me if you can", je l’ai écrite en Bretagne. Étienne m’avait demandé d’écrire une épitaphe, mais j’ai choisi plutôt l’image de quelqu’un qui part pour toujours et laisse les autres à la place où ils étaient.

"Charlotte a décidé de réaliser un documentaire sur moi. C’est si personnel d’être vue par sa propre fille."

Je me disais que l’on pourrait faire un film rien que sur le lien qui vous unit à vos filles Kate Barry, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon. Et chacune d’elles a trouvé sa voie artistique.

Oui, c’est fantastique! Charlotte était partie vivre à New York, il y a six ans. Cela faisait un grand vide. Heureusement, elle revenait de temps en temps. Là, j’ai passé une semaine avec elle car elle a décidé de réaliser un documentaire sur moi. C’est si personnel d’être vue par sa propre fille. Et en fait, c’est d’une grande douceur et ça permet de dire les choses qu’on n’a pas su dire. Tout tombe en place. Ce sont des moments exquis. Avec Lou, j’ai souvent eu cette complicité. Kate, elle, venait tout le temps, avec son fiancé, les enfants, les chiens, les chats et le perroquet. Donc, oui, un tête-à-tête avec Charlotte me manquait. Elle m’a filmée un peu à Tokyo, un peu à New York en se demandant comment capturer sa mère.

Que pensez-vous du mouvement #MeToo et du fait qu’il ne soit pas encore apparu dans le milieu de la musique?

Je n’ai pas de dénonciation à faire, rien ne m’est arrivé. Peut-être parce que j’étais quelqu’un qui était si visiblement avec quelqu’un. Mais grâce à ce mouvement, les filles qui n’étaient pas protégées trouvent un secours. Désormais, elles peuvent crier au secours et dire "non". Il y a des corps de femmes derrière ça. La différence, elle se fera surtout quand on sera payées toutes pareilles que les hommes. Alors, même si je n’ai pas été maltraitée, je pense que je me dois de défendre celles qui le sont ou l’ont été.

"Ta Sentinelle", Jane Birkin