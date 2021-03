Jodie Devos, soprano: "J’ai toujours eu le goût des raretés"

Pour son deuxième disque solo, Jodie Devos ose un récital intimiste de mélodies anglaises. Des English songs délicats et subtils, qui révèlent l’autre Jodie, la grande sensible.

De son propre aveu, c’est un programme qui «peut surprendre, voire déstabiliser». De fait, les amateurs de récitals ronronnant de resucées en seront pour leurs frais. Mais pour les mélomanes en quête d’aventures nouvelles, cette Jodie-là va les faire craquer. Car avec ce florilège de mélodies anglaises, la pétillante soprano signe un disque «extrêmement personnel, qu’il faut peut-être écouter plusieurs fois pour savourer certaines de ses sonorités étranges». C’est elle qui le dit.

Album classique «And love said…»

Jodie Devos/Nicolas Krüger Alpha Note de L'Echo: 5/5

On avance ici en territoire peu connu du public francophone avec «On this island» de Britten, les «Five Elizabeth songs» de Gurney et autres mélodies signées de Bridge, Milhaud, Poldowski ou Walton. Un voyage qui raconte son propre parcours, nourri de compositeurs de sa Belgique natale, de la Grande-Bretagne où elle a étudié le chant et de la France où elle vit. Mais l’envoûtement, quoi qu’elle en dise, vient vite.

Il suffit d’oublier l’image de la Jodie explosive de son précédent Offenbach, phénoménal, et de l’accompagner sans réserve dans les tréfonds de son extrême sensibilité. «Ma vraie nature a toujours eu le goût des raretés», sourit-elle. Ce n’est pas Gramophone qui le démentira. La revue de référence britannique a estimé «highly recommended» le CD de la «Belgian soprano», délicat mélange de sensualité, d’amour et de délicatesse, porté par une voix à la fraîcheur éblouissante. Rencontre à cœur ouvert.

La première belle surprise de votre CD, c’est d’avoir osé une voie peu commerciale…

…et je ne remercierai jamais assez mon éditeur de m’avoir donné totale carte blanche. Pourquoi faisons-nous de la musique? Pour la gloire? Ce n’est pas ma vision. Je voulais vraiment raconter une histoire. Chacune des mélodies retenues en raconte une, qu’il s’agisse de celle du compositeur, de l‘époque qui l’a vu naître ou de mon propre parcours…

Vos vrais coups de cœur dans ce programme?

Le «Nocturne» de Britten! Chacun se souvient de ce qu’il faisait lors d’un événement marquant, même négatif, comme l’élection de Trump. (Rires) Moi, quand j’ai entendu pour la première fois ce «Nocturne», j’étais sous la douche! Quel choc! (Écoutez la vidéo ici) J’aime aussi beaucoup les mélodies d’Irène Poldowski, qui vivait à Londres, et que j’ai découvertes grâce à ma prof de chant en Belgique, Élise Gäbele. J’ai fait des recherches à la British Library. Il est très excitant de faire découvrir de la musique que pratiquement personne n’a jamais entendue.

Vue en plein écran "And Love Said", le nouvel album Alpha de Jodie Devos.

Parmi les surprises, deux mélodies que vous a composées le Belge Patrick Leterme…

Patrick Leterme m’avait accompagnée pour mon premier concours de chant, à 17 ans, à Verviers. Il a oublié, pas moi. C’est un génie derrière ses lunettes. Il m’a proposé deux mélodies en miroir d’Oscar Wilde. Mais quand j’ai reçu la partition qu’il m’avait écrite, j’ai regretté de ne pas l’avoir eue deux ans plus tôt, car il a utilisé toutes les capacités de ma voix. Redoutable à chanter…

La langue anglaise l’est aussi…

Autant que le français, où les nasales tiennent du piège absolu. En anglais, ce sont les diphtongues et les consonnes sifflées auxquelles il faut faire très attention. Un vrai challenge. J’ai énormément travaillé avec une coach anglaise et une chanteuse d’opéra.

On sent aussi une profonde complicité avec le pianiste Nicolas Krüger…

On respire de la même façon! Il nous est arrivé de parler des heures sur certaines mélodies. Et on s’est beaucoup lâché, en fermant les yeux pour mieux sentir la musique. Un acte de communion…

Vous achevez le disque avec une adaptation de "You take my breath away", de Freddy Mercury. Souvenir d’ado?

Exact. Mes parents étaient de la génération Led Zeppelin. On adorait. Moi j’ai découvert Queen à 15 ans. Le chanter ici, c’est aussi une façon de piquer la curiosité pour donner envie d’avoir le CD, le vrai, avec le livret et les textes traduits pour prendre le temps de s’asseoir, pour écouter plutôt que pour entendre. Ce que vous n’avez pas avec le streaming, qui en plus ne rapporte rien aux artistes. À l’heure où l‘on parle tellement de les soutenir, le plus cadeau à leur faire est d’acheter leurs disques. On est dans une telle impasse culturelle aujourd’hui…