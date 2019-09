Joe Mount Metronomy forever

Avec Joe Mount, le leader de Metronomy, on a évoqué "Forever", le 6e opus du groupe, la musique de rooftops et feu son ami Philippe Zdar.

Depuis que les Anglais de Metronomy ont revigoré l’électro, il y a une bonne dizaine d’années, on est toujours excité à l’annonce d’une nouvelle livraison. À le voir, installé dans un fauteuil du lounge d’un hôtel, Gare du Midi, on ne confondrait pas Joe Mount avec un "early bird". "J’adore faire la promo d’un album. Quand je suis en studio, je n’analyse pas trop ce que je fais car je suis immergé dans la musique. La plupart du temps, j’apprécie de pouvoir échanger avec les journalistes."

Ce sixième album, intitulé "Forever", coïncide avec le vingtième anniversaire du groupe. Ou plutôt, comme Joe le précise, avec l’anniversaire du nom du groupe. "Il y a vingt ans, j’avais dix-sept ans, je vivais encore chez mes parents et on ne pouvait pas vraiment parler de groupe. On n’avait même pas encore un album. Notre premier opus, ‘Trick or Treatz’, est sorti en 2005, je pense (en fait, 2006, NDLR). Je préfère alors parler de l’anniversaire de naissance d’un concept."

"Il existe maintenant un mouvement comme la ‘Slow TV’, une sorte d’antithèse des réseaux sociaux où tout se déroule dans l’instant. Cela incite à créer une musique qui fait plaisir." Joe Mount Leader du groupe

Alors que nombre de groupes naissent et disparaissent en un battement de cils, Metronomy est parvenu à s’installer pour durer. Joe Mount l’avait-il prévu? "Je n’avais pas tellement d’expectatives ou d’espoir. Mais si je regardais mes aînés, je voyais les Beatles, par exemple, et j’étais impressionné par leur discographie. J’ai vraiment grandi avec eux. Après deux ou trois ans dans ce métier, je me suis rendu compte qu’il était plus difficile que je ne le pensais. Car notre groupe a grandi alors que l’industrie de la musique disparaissait peu à peu. Dans les années 90, même un groupe médiocre parvenait à vendre des disques. En Angleterre, les groupes vont et viennent parce que les magazines comme NME aiment créer ‘the next big thing’."

Slow fashion vs instant fashion

Après avoir vécu à Paris pendant quelques années, Joe est retourné vivre en Angleterre, dans un endroit plus proche de la nature. "Ce fut essentiel pour terminer cet album. Mon studio se trouve chez moi, dans un environnement relaxant. Je pense que j’avais passé trop de temps dans les villes. Et je me suis surpris à découvrir ou redécouvrir le rythme des saisons." Peut-être cela a-t-il contribué à l’aspect tranquille de "Forever"? "Vraisemblablement. Et puis, j’observe qu’en Angleterre, il existe maintenant un mouvement comme la ‘Slow TV’. Ainsi, quand c’est Noël, le programme dure toute la journée et la soirée. Même chose avec le Transsibérien Express: l’émission se prolonge sur toute la durée du trajet. Et on regarde cela en mangeant et buvant du vin. Je pense que c’est une sorte d’antithèse des réseaux sociaux où tout se déroule dans l’instant. Donc, cela incite à créer une musique qui fait plaisir. Sinon, on a plutôt tendance à essayer de convaincre des gens dont l’attention est très brève. Et il faut parvenir à les intéresser en quelques secondes sur Spotify."

Vue en plein écran ©doc

L’artiste pense que faire carrière, aujourd’hui, est de plus en plus "infecté" par la manière de penser d’un label et des réseaux sociaux. "C’est un peu comme si on était le deuxième invité de nos fans… Et même si on ne s’en soucie pas, il est impossible de ne pas y penser. Donc, au moment où l’on sort un sixième album, finalement, on se questionne sur la réaction des radios, de Spotify… Mais j’ai préféré me remettre dans l’état d’esprit que j’avais à dix-sept ans, à une époque où ces choses n’existaient pas." Malgré cette critique, Joe Mount est confiant et estime que cette phase de l'"instant fashion" ne durera pas.

Partout la même musique

De manière amusante, sur "Forever", Metronomy dédie un morceau à la musique de rooftops. Un style qui se rapproche franchement de la lounge music. "Au début des années 2000, Air était très populaire, leur musique servait, entre autres, à des pubs pour des cuisines plus fashion. Mais la musique de rooftops est proche de l’ambient, en un peu plus clubby. On ne sait jamais trop qui l’a composée. En fait, la première fois que j’en ai écoutée, c’était sur un rooftop à Los Angeles et j’ai trouvé ça très cool. Puis, je suis allé à Istanbul et j’ai eu la même réaction. Finalement, je me suis rendu compte que cette musique était partout la même." (Rires)

Sur "Forever", les vrais instruments sont très présents et la guitare, en particulier, occupe une place de choix. "Je crois qu’il y a des phases dans la musique. Après avoir été fatigué par les guitares, on y revient. On a quelques exemples assez cool. Techniquement, je ne suis pas un très bon guitariste mais j’arrive très bien à composer un morceau à la guitare", admet-il. Quelques jours avant cette rencontre, on apprenait le décès du musicien et producteur français Philippe Zdar. Joe Mount faisait partie de ses amis. "Il était une inspiration pour un grand nombre de personnes. Il était super fan de Metronomy et son avis comptait énormément pour moi."