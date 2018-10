Johnny Hallyday, son dernier album

Très malade comme on le sait, durant les derniers mois de sa vie, Johnny Hallyday a toutefois tenu à assurer ses sessions d'enregistrement. Sur son 51e album ont veillé Yodelice et Yarol Poupaud.

Parmi les auteurs, on retrouve Miossec pour un titre sans équivoque "Back To LA". L'ingénieur du son de l'opus n'est autre que le gigantesque Bob Clearmountain avec lequel Johnny avait régulièrement travaillé.

On sait que ni David Hallyday ni Laura Smet, ses enfants, n'ont eu un droit de regard sur cet album. L'affaire était bien gardée par son épouse Laetitia Hallyday et son manager Sébastien Farran.

Pour Warner Music France, le label de l'artiste, la sortie de "Mon pays c'est l'amour" est tout simplement la plus grosse sortie de l'année.

→ 800.000 copies ont été pressées. Et avant même la mise en place dans les magasins, l'album est déjà disque de platine en France. À titre de comparaison, il a fallu huit jours à Mylène Farmer pour réaliser une telle performance avec son album "Désobéissance", sorti fin septembre.

Quant à l'opus le plus vendu de Johnny à ce jour "Sang pour sang" (1999), il s’est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires, dont 250.000 pour son premier jour de distribution.