Julien Libeer: "Schumann est un compositeur génial, mais il divise"

Le festival de Stavelot s’achèvera en beauté avec le quintette de Schumann, par le Quatuor Zemlinsky et le pianiste Julien Libeer. Qui nous décode cette véritable charte du romantisme.

"Cette œuvre me procure toujours une émotion particulière", avoue d’emblée Julien Libeer. Et pour cause: l’opus 44 est le premier quintette qu’il a joué, à 16 ans à peine, avec un quatuor de professionnels. Au-delà de ce souvenir, il est, à ses yeux, la pièce idéale pour clore le rendez-vous stavelotain sur un grand moment de musique: "Il est le plus accessible des grands quintettes par sa limpidité solaire, presque classique, qui tranche avec d’autres œuvres de Schumann." Solaire, vraiment? C’est une œuvre héroïque, dédiée à Clara qui la créera en 1843, mais le deuxième mouvement, superbe, est résolument funèbre…

"Schumann est capable de brusques changements d’états d’âme. Il y a des gens qui gèrent cela très bien, d’autres pas..." Julien Libeer Pianiste

"C’est exact", concède le pianiste, "mais je crois que les compositeurs ne se contentent pas d’exprimer un sentiment abstrait sur papier. Ils savent balancer un propos, jouer une carte et son contraire pour que le discours reste audible et intéressant, sans devenir chaotique. Il est vrai que Schumann a poussé le bouchon très loin dans un sens ou dans un autre, parfois au détriment d’un certain équilibre. Mais c’est ce qui l’a rendu immortel".

Et pas toujours aussi accessible que d’autres grands romantiques?

Il est à mi-chemin entre Beethoven et Brahms. Il est vraiment représentatif de ce que j’appelle la vraie génération romantique, celle qui, avec Liszt, marque la première moitié du XIXe siècle. C’est en tout cas un compositeur qui divise. Je connais pas mal de pianistes qui ont peu d’affinités avec Schumann quand il s’agit de le jouer. Je crois que c’est pareil pour le public, qu’il ne séduit pas de manière unanime. Cela s’explique parce qu’il est capable de brusques changements d’états d’âme. Il y a des gens qui gèrent cela très bien, d’autres pas...

"Son génie se niche dans cette façon qu’il a de créer une réelle tension tout en restant parfaitement compréhensible."

On a souvent évoqué la folie de Schumann pour tenter de faire un lien entre sa biographie et son œuvre…

... mais ce lien est bien plus ténu qu’on ne le dit. Certes, Schumann passait par des extrêmes. Il connaissait des moments d’euphorie et d’autres de déprime noire. Mais ce que l’on appelle sa folie ne s’est marquée que dans les tout derniers moments de sa vie, et il fut alors incapable d’écrire. Et puis, entendons-nous sur le mot. Un "fou" peut être extrêmement logique et cohérent, mais se voir qualifier ainsi parce que ses prémisses ne sont pas compatibles avec celles de la majorité des gens. Cela dit, sa musique n’est pas celle d’un fou. Elle est extrêmement cohérente, même si elle va à contre-courant. Son génie se niche dans cette façon qu’il a de créer une réelle tension tout en restant parfaitement compréhensible. Il est d’ailleurs selon moi le plus intelligible des grands romantiques, avec Brahms sans doute, mais lui avait un tempérament radicalement différent. Lui était tellement méticuleux qu’il a détruit la moitié de sa production car il n’en était pas satisfait!

Robert Schumann - Piano Quintet in E flat major, Op. 44

Une clé pour rentrer dans l’univers de Schumann si on n’en est pas familier?

Je commencerais par sa musique de chambre, en tout cas avec piano, et certainement ses quatuors, avec leurs mouvements lents à faire pleurer n’importe qui! Les Kinderszenen aussi, bien sûr, même s’il faut être dans un climat particulier pour les écouter. Et puis, se laisser aller au fur et à mesure que l’on va se familiariser avec son langage. Il y a tant à découvrir...