Kanye West et "Donda" à la grâce de Dieu

27 morceaux pour son nouvel album "Donda", du nom du nouvel album de la superstar Kanye West et de sa défunte mère. Alléluia?

Sortir un album, c’est tout une affaire pour une superstar comme Kanye West. Surtout que c’est son dixième et qu’on le pensait décidé à se reconvertir comme prédicateur religieux. Pour faire mousser la mousse, cette fois, l’homme qui se prenait un peu pour le rejeton de Jésus n’a pas trouvé mieux que de crier au scandale en prétendant que son label avait sorti l’album trop tôt.

Ce n’est pas une blague mais c’est quand même drôle. Parce qu’il se trouve pas moins de vingt-sept morceaux sur «Donda» et qu’ils nous semblent assez mûris pour être livrés en pâture aux fans. «Donda», ainsi nommé car il est le prénom de la défunte mère de l’artiste, comporte une liste de featurings à faire pâlir le Met Gala.

Sauf, bien sûr, ceux qu’on n’inviterait pas comme Marylin Manson et Chris Brown connus pour maltraiter les femmes et Da Baby, un rappeur devenu célèbre pour son homophobie. Ainsi, The Weekend est reconnaissable, Travis Scott aussi.

Kanye West - Believe What I Say (EXTENDED, Full Song)

Believe What I Say

Et malgré le sentiment qu’on aurait pu élaguer fort – on se serait passé des incantations et des accords d’orgue de «24» –, il se trouve quelques morceaux réussis comme «Believe What I Say» ou «Hurricane». Dans «Heaven and Hell», Kanye se propose d’abandonner la promo. On ne le croit pas une minute.

Album rap «Donda»

Kanye West Universal Music Note de L'Echo: 2/5