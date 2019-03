Keith Flint, leader du groupe "The Prodigy" est décédé

The Prodigy est un des groupes pionniers de la musique électronique, qui a explosé dans les années 90. Leur style, mélange de techno, de rock et de musique industrielle a connu un large succès avec le développement des rave parties. Le groupe connaît son apogée en 1997 avec l'album "The Fat of the Land", qui contient les tubes "Smack my bitch up", "Breathe" ou encore "Firestarter". Des titres largement popularisés par le cinéma avec des apparitions dans la saga "Matrix" (1997) ou encore "Kick Ass"(2010).