Kit Armstrong à Bozar: attention, génie!

Pianiste repéré par Alfred Brendel, organiste, compositeur, entrepreneur musical, mathématicien… à 26 ans! Deux dates encore à Bozar pour découvrir ce fameux Kit Armstrong.

Portrait musical à Bozar >Mercredi 23/1 (20h) Avec l’Akademie für alte Muzik Berlin -Symphonie n° 29, KV 201, Wolfgang Amadeus Mozart

-Concerto pour pianoforte et cordes, Wq 20, Carl Philipp Emanuel Bach

-Symphonie, op. 6/6, sol mineur, Johann Christian Bach

-Concerto pour piano et orchestre n° 9, KV 271, "Jeunehomme", Wolfgang Amadeus Mozart. >Vendredi 15/2 (20h) Avec l’ONB -Oiseaux exotiques, Olivier Messiaen

-Concerto pour piano et orchestre n° 3, op. 37, Ludwig van Beethoven

-Une barque sur l'océan (Miroirs, suite pour piano), Maurice Ravel

-Symphonie n° 5, op. 82, Jean Sibelius.

"Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger." C’est par cette citation latine de Terence que Kit Armstrong, 26 ans, conclut notre entretien. Il ne fallait pas se fier à son allure un peu rêveuse, flottant dans un veston trop grand pour lui, ni à ses lunettes rafistolées à la hâte avec un fil de fer. L’ambition de cet artiste polyglotte d’origine anglo-taïwanaise n’est rien moins que métaphysique et passe autant par la musique et la composition que par les mathématiques fondamentales dont il a achevé un master, en 2012, à l’Institut Pierre-et-Marie-Curie de la Sorbonne, tout en menant de concert sa formation musicale à Londres et à Philadelphie.

Vue en plein écran Kit Armstrong et Alfred Brendel ©John Batten

Un livre retrace déjà son parcours exceptionnel et un documentaire, son compagnonnage avec l’immense pianiste Alfred Brendel, qui le repère alors qu’il n’a que 12 ans (>ici, un extrait sur Vimeo). Ce n’est pas tout: en 2013, il achète une église Art déco désaffectée dans les Hauts-de-France et y lance en 2017 un "Printemps musical" avec le violoniste star Renaud Capuçon. Il imagine y explorer tous les répertoires, sans aucun parti pris, à commencer par l’Ars nova du XIIIe siècle!

Organiste, improvisateur, pianiste… vous renouez avec l’approche ancienne de la musique avant qu’elle ne se spécialise?

Aujourd’hui, il y a une telle ambition des musiciens d’être authentiques… On essaie de faire de la musique comme on la pratiquait à l’époque. Mais quand on lit les témoignages du temps de Bach, on se rend compte que les musiciens jouaient plusieurs instruments mais généralement mal. On considérait comme trompettiste celui qui était en mesure de tenir… une note. (rires) Avec la spécialisation, les compositeurs, les interprètes et le public se sont rendu compte qu’il était possible d’utiliser les instruments de manière un peu plus raffinée. Ce qui est frappant, depuis, c’est que chaque génération est surprise par la qualité technique de celle qui lui succède. À 26 ans, il y a des difficultés techniques qui me paraissaient tout à fait naturelles à 15.

USA's Musically Gifted Youths: 10 year old KIT ARMSTRONG on the Letterman Show (2002)

Les choses deviennent plus difficiles quand on avance en âge?

Disons qu’on comprend comment elles fonctionnent. Et cela devient alors une question de motivation; de savoir si on est prêt à engager le travail nécessaire pour que cela fonctionne vraiment. Alfred Brendel me disait qu’à son âge, il pouvait se permettre des fausses notes, mais qu’au mien, ce n’était pas souhaitable.

Comment l’avez-vous rencontré?

J’étais venu l’écouter à Philadelphie, à l’époque où j’étudiais au Curtis Institute of Music. Ma voisine, qui était une amie d’Alfred Brendel, s’était étonnée de voir là un jeune de 12 ans et plus encore quand je lui ai appris que j’étais pianiste. Elle nous a présentés après le concert et j’ai été tout surpris qu’il me propose de venir le voir à Londres.

Ses écrits sur la musique dénotent une grande profondeur d’analyse. Est-ce ce qu’il vous a transmis?

Cela tient moins de l’analyse que d’une capacité à percevoir l’essentiel dans une œuvre. On y distingue la description d’une interprétation abstraite et une dimension littéraire qui lui permet de très bien décrire ce qu’il voit dans la musique.

Kit Armstong performs Bach on Liszt's 1862 Bechstein piano

Quand on l’a comprise, comment y faire traverser le souffle de l’inspiration pour la faire vivre?

Cette question aurait un sens plus profond s’il y avait une seule interprétation. La réalité, c’est que l’interprétation idéale est soumise à la situation et aux contingences humaines. Il m’est très difficile de vous répondre. Parfois, j’ai envie d’écouter une interprétation plutôt "blanche", sans trop d’intentions, pour apprécier la partition comme une œuvre d’art visuelle, abstraite. Et parfois, c’est le côté interpersonnel qui fait sens: ce qu’un interprète peut communiquer à travers cette œuvre que nous connaissons tous les deux.

Sur scène, maîtrise-t-on ce rapport de distance quand l’émotion du public se produit?

Il ne faut pas admettre que tous les membres d’un public sentent la même chose. Il est même dangereux de se convaincre que si on a senti quelque chose tout le monde l’a ressenti comme nous. C’est faux, même s’il peut y avoir un effet de masse. L’idée de conserver une distance est tout aussi dangereuse: cela voudrait dire qu’il y a une méthode d’interprétation plus valable qu’une autre. Ce n’est pas le cas.

Ce contact avec le public, est-ce de l’ordre de l’émotion ou du sens?

Vous connaissez "En blanc et noir"? Dans le 2e mouvement (>ici, par Martha Argerich et Stephen Kovacevich) Debussy, qui l’écrit pendant la Grande Guerre, fait allusion aux ennemis de la France en opposant une mélodie luthérienne, mais truffée de dissonances menaçantes, et une Marseillaise idéalisée. J’ai joué ce morceau en Allemagne et une vieille dame est venue me trouver par après en me disant à quel point elle avait été émue de reconnaître ce choral luthérien… (rires)