L'AB, ce temple au cœur de Bruxelles

"Tu es dans la Rolls des salles!"

Pour les artistes belges, le 110 boulevard Anspach peut être l’endroit de toutes les émotions et même de tous les records.

On se souviendra par exemple des huit concerts complets consécutifs de dEUS à l’occasion des vingt ans de l’album "Ideal crash". C’était en mai 2019… Le rappeur bruxellois Zwangere Guy a lui aussi une histoire particulière avec l’AB: il y a travaillé au bar et en cuisine avant, un jour, d’y monter sur scène avec ses camarades de Stikstof, puis tout seul. Il y retournera les 29 et 30 avril 2020.

Scylla, lui, l’occupera une troisième fois: après la configuration "club" (900 personnes) en 2013 pour l’album "Abysses" et la configuration "théâtre" (avec les balcons debout), il y a peu, pour "Pleine lune" avec le pianiste Sofiane Pamart, place à l’AB "full" (2.000 spectateurs environ), le 9 avril 2020. "C'est mon dernier album en date, ‘BX vice’, que je viens défendre sur cette scène, dit-il. Jouer à Bruxelles, où tout a commencé pour moi dans une Maison des jeunes, et, 20 ans plus tard, remplir et faire trembler les murs de la salle la plus prestigieuse de ma ville: comment aurais-je pu l'imaginer en écrivant mes premiers mots? Une semaine après, je ferai l'Olympia à Paris, mais entre nous, cette AB est tout aussi importante à mes yeux, voire plus: c'est ‘le petit Gilles’ qui y jouera!"

Pour Veence Hanao aussi, l’Ancienne Belgique avait quelque chose de particulier. Et il a fini par s’y produire, avec Le Motel. C’était le 24 novembre 2018, après la sortie de "Bodie"… "Du fait de sa réputation de salle mythique où se succèdent les formations mythiques, l’AB m’a toujours paru relativement inaccessible en tant qu’artiste. Comme si c’était ‘trop gros pour moi’, par rapport au projet que je défends, au côté niche, intime et alternatif de ma proposition musicale. Je n’ai d’ailleurs jamais eu la prétention d’y jouer jusqu’à ce que mon manager de l’époque lance l’idée, pour terminer la tournée d’une façon… excitante." Une fois la date confirmée, il ressent un mélange de pression de "ouf" (sic) et d’excitation face à ce challenge qu’il faut relever. "Le jour J, tu arrives avec ton équipe, et après cinq minutes, tu te rends compte que tu es dans la Rolls des salles: le son, l’accueil, la disponibilité et le professionnalisme des gens pour que tout se passe au mieux sur tous les plans, c’était vraiment réconfortant!" Sur scène, Le Motel et lui vivent un moment hyper intense: "C’était une sorte de fête. Et ça m’a fait du bien. J’étais juste heureux de pouvoir rendre à ce public ce qu’il me donnait, et de le faire dans de si bonnes conditions…"

Laissons, comme il se doit, le dernier mot à Arno, le plus bruxellois des Ostendais. Qui rit quand on lui parle de l’AB: "C'est mon living! On m'a dit que parmi les artistes qui s'y étaient produits le plus de fois, j'étais le dernier encore en vie."