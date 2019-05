L'Américaine Stella Chen remporte le concours Reine Elisabeth, La Belge Sylvia Huang dans les finalistes non classés

L'Américaine Stella Chen, 26 ans, a remporté samedi soir le premier prix du Concours Reine Elisabeth, consacré cette année au violon. Le deuxième prix va au Canadien Timothy Chooi, tandis que l'Américain Stephen Kim arrive 3e. L a Belge Sylvia Huang fait partie des six finalistes non classés .

"Je suis sous le choc", a indiqué la lauréate après la proclamation des résultats par le président du jury, Gilles Ledure. La violoniste a remercié sa famille et ses professeurs. Elle comptait déguster un plat de pâtes en guise de récompense, a-t-elle glissé avec humour. Pour la finale, Stella Chen avait interprété, lors de la séance de vendredi, le concerto en ré majeur de Tchaïkovsky en plus de l'imposé, "Fidl" de Kimmo Hakola .

La jeune femme a étudié la musique à la Juilliard School ainsi que la psychologie à Harvard. Elle repart avec 25.000 euros et un violon Stradivarius qu'elle reçoit en prêt.

La candidate belge Sylvia Huang, 25 ans, a remporté le prix du public Musiq'3 ainsi que le prix Canvas-Klara, chacun d'une valeur de 2.500 euros. Les 4e, 5e et 6e prix ont été décernés respectivement à Shannon Lee (Canada - Etats-Unis, 26 ans), Júlia Pusker (Hongrie, 27 ans) et Ioana Cristina Goicea (Roumanie - Allemagne, 26 ans). Le public aura encore l'occasion d'entendre les lauréats et finalistes lors d'une série de concerts à Bruxelles au cours des prochaines semaines.