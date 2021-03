L'album de Smith & Burrows est définitivement feel good

Lorsque Tom Smith, le chanteur de Editors, s’associe à Andy Burrows, l’ancien batteur de Razorlight, ça ressemble à un projet parallèle plus qu’à une nouvelle entité. Et dix ans après leur premier opus commun "Funny Looking Angels", ils ont remis ça. L’impression d’ensemble est que ce "Only Smith & Burrows Is Good Enough" sonne fort pop, rythmé et d’humeur joyeuse. Et lorsqu’on observe les photos du livret, on peut voir Smith et Burrows faire du tandem dans la campagne anglaise, là où ils ont écrit et composé les dix morceaux de l’album. Et ils le confient, cet album a été conçu durant la vague de chaleur de l’été passé. Ensuite, les deux comparses ont rejoint à Nashville Jacquire King, le producteur de Kings of Leon et Norah Jones, pour l’enregistrement. Inspirés entre autres par Simon et Garfunkel, Tom Smith et Andy Burrows apportent à cette période morose des chansons définitivement feel good.