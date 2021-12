L’ethno-futurisme addictif d’Avalanche Kaito

Parmi les formations les plus aventureuses appelées à se faire entendre ces prochains mois, notez déjà Avalanche Kaito!

Composé à Bruxelles du griot et multi-instrumentiste burkinabé Kaito Winse, du batteur Benjamin Chaval et du guitariste Nico Gitto, le trio Avalanche Kaito, qualifié d’ethno-noise ou encore d’ethno-futuriste, a livré au Micro Festival à Liège l’été dernier le genre de live qui secoue les corps et les esprits. Un chroniqueur écrivait ainsi qu’il le verrait bien se produire devant des millions de personnes en Europe sans que celles-ci n’arrivent à comprendre pourquoi c’est tellement addictif!