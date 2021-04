L'étoile de Vega n'est donc pas près de pâlir

Disparu voici cinq ans, Alan Vega, l'ex-chanteur de Suicide, ressuscite à son tour par l'entremise de "Mutator", album "perdu", retrouvé en 2019 par Liz Lamere, sa collaboratrice et épouse.

Sur la pochette, Alan Vega apparaît un peu comme le visage du Christ sur le Saint-Suaire. Écouter cet album, c'est se replonger dans l'ambiance du New York d'avant les yuppies, celui de la fin des années septante: une ville dangereuse, mais vibrante de créativité, non encore assujettie à l'aseptisation; celle d'un punk underground dont Vega et Suicide furent des figures majeures, si pas emblématiques.