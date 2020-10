L’hiver sera long pour les musiciens britanniques

Dans les toutes premières semaines de la pandémie, le Royal Festival Hall, qui héberge le London Philharmonic Orchestra, avait annoncé qu’il ne pourrait sans doute pas accueillir du public avant avril 2021. Cette prévision qui semblait alors excessivement pessimiste s’est malheureusement révélée lucide. Six mois plus tard, l’industrie musicale britannique est dans son ensemble plongée dans une crise sans précédent, avec un tiers des musiciens professionnels qui envisagent d’abandonner complètement leur métier, selon un sondage de la Musician’s Union auprès de 2000 membres. 47% travaillent déjà dans un autre secteur, 70% ne réalisent plus qu’un quart, au mieux, de leur volume habituel de créations, et 36% ne travaillent plus du tout, que ce soit dans la musique ou dans un autre secteur. Le sondage est d’autant plus alarmant qu’il a été réalisé à la mi-septembre, avant la brutale accélération du rythme d’infections et de restrictions.