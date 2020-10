L'hymne aux années 80 de Fontaines D.C.

Une cold wave très marquée tournant des années quatre-vingt qui évoque aussi le rythme et la voix profonde de Grian Chatten («I Dont Belong»). Même voix de cendres à la Ian Curtis, même amertume, même basse pulsante comme un cœur en détresse . Autre référence à cette époque, un morceau comme «Televised Mind», voire «A Lucid Dream», moins englué, plus aérien, qui sonne comme le premier Echo and the Bunnymen.

Lequel n'est pas fait que de spleen et de l'amertume d'une jeunesse qui voit tout en noir, à l'écoute du rock lent de «You Said», de ceux plus rapides et énervés de «I Was Not Born» et «Living in America» (lequel trahit l'enregistrement californien de l'album, sous un soleil tout de même que l'on imagine noir). Et même le single « A Hero's Death», qui donne son nom à l'album éponyme, est un single quasi dansant et pop. La preuve: en chœur, les quatre musiciens y font «pop, pop, pop...»