L'irrésistible raffinement des lieder d'Édouard Lassen

La redécouverte des lieder et mélodies d'Edouard Lassen va agréablement surprendre plus d’un amoureux du genre, et aussi grâce à leur interprète, Reinoud Van Mechelen!

L’histoire de la musique sait se montrer injuste, qui a oublié le nom du compositeur et chef Edouard Lassen, né à Bruxelles en 1830 et mort à Weimar en 1904, où il succéda à Liszt comme kapelmeister. Il y connut même une gloire certaine, avec une rue à son nom, mais sa postérité fut détruite par la montée du nazisme: Lassen était juif. La redécouverte de ses Lieder et mélodies va agréablement surprendre plus d’un amoureux du genre, et tout d’abord parce que leur interprète n’est autre que Reinoud Van Mechelen.

Diction impeccable, phrasé parfait, inspiration communicative, notre ténor national savoure ces poésies comme autant de gourmandises germano-francophiles au parfum du romantisme dix-neuvième. L’accompagnement d’Anthony Romaniuk, ciselé avec la même délicatesse, offre en prime l’emballage cadeau.

Raffinement et douceur

Sans doute pas de quoi bouleverser la hiérarchie du lied et de la mélodie, et de leurs tubes respectifs. Mais il se dégage de ces compositions, qui mêlent habilement les influences de la prosodie allemande et de la mélodie française, un tel raffinement et une telle douceur qu’il était urgent de leur rendre vie.