La Création du monde de Haydn célébrée par Antonini

Chef-d’œuvre incontesté d’un Haydn à l’automne de sa vie, "Die Schöpfung" (La Création) a inspiré d’innombrables versions. On attendait avec impatience celle de Giovanni Antonini, qui s’est lancé dans une intégrale symphonique de Haydn. Les huit premiers disques déjà publiés, à la palette d’une rare richesse, ont tous été plébiscités. On aurait pu s’attendre à ce que, pour cet oratorio qui narre la création du monde, le chef milanais quitte la paisible voie pastorale de certaines interprétations – dont celle de Jacobs – pour emprunter un chemin plus explosif. Après tout, le divin qui inspire Haydn s’en donne à cœur joie.