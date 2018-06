La Fête de la musique adoucit les mœurs

La Fête de la Musique célèbre le premier jour de l’été, ce jeudi 21 juin, et se poursuit jusqu’à dimanche, dans l’esprit d’ouverture qui est le sien depuis plus de 30 ans, mêlant amateurs et pros de toutes origines, un peu partout en Wallonie et à Bruxelles.

La musique sera partout! Du home d’Emmaüs d’Orroir, à Mont-de-l’Enclus, à la station de métro Gare du Sud à Charleroi, de Bozar à Bruxelles au Parc du Gazomètre à Fleurus en passant par la plaine de jeux du Laveu à Liège, le Brass à Forest ou encore la Capsulerie à Hannut. Certaines destinations sont moins familières que d’autres? Pas grave: le site de la Fête fournit obligeamment une carte interactive! Et comme le promet Claire Monville, directrice du Conseil de la Musique qui l’organise: "En cette période de repli sur soi, elle défendra plus que jamais l’ouverture d’esprit et la découverte."

Notre Florilège…

1. Izel, à Chiny (Province de Luxembourg)

Vue en plein écran Jérôme Mardaga sera à Izel, près de Chiny. ©jerome mardaga

Si le but n’est évidemment pas de s’arracher les noms qui font l’actu brûlante, il faut néanmoins reconnaître que certaines entités proposent des affiches qui ont déjà des allures de petits festivals. L’une des palmes va encore à Izel, près de Chiny, en Province de Luxembourg. Ce dimanche, le centre culturel s’ouvrira notamment pour Jérôme Mardaga (qui a mis au clou la pop et son pseudo de Jeronimo depuis qu’il a renoué avec les influences électro et new wave de son adolescence), les rappeurs fous de Choolers, les piquantes Juicy, le ska punk US de Mad Caddies ou encore BRNS.

2. Marche-en-Famenne (Province de Luxembourg)

Autre destination exotique, en tout cas pour qui ne sort pas tous les jours de Bruxelles: Marche-en-Famenne. Là, ces 22 et 23 juin, on accueillera respectivement et entre autres: l’enchanteresse Blu Samu et ses copains du 77, Sonnfjord, Soldout (dont ce devrait être une des dernières apparitions avant longtemps puisque le duo a décidé de s’accorder des vacances… en tant que duo), Atome (vainqueur de cette édition du concours Du F Dans Le Texte) et, pour les familles, Suarez ainsi qu’un certain… Belgique-Tunisie sur grand écran.

3. Bruxelles

Comme depuis quelques éditions maintenant, le centre névralgique de la fête sera le Cinquantenaire, à Bruxelles, où deux scènes (Parc et Esplanade) accueilleront (aussi) du beau monde, ces 23 et 24 juin. Baloji en sera, lui qui commence à bien connaître les lieux: voyez le live de son "Hiver Indien" enregistré sous les avions du Musée de l’Armée. On retrouvera également les rappeurs de La Smala, ceux du 77, BRNS et Isha, autre fine lame du rap noir/jaune/rouge. L’excellent Jawhar chantera lui aussi sous les jets du Musée.

Quant à la curiosité du week-end, c’est plus que certainement TTC. Alias une bande de zinzins qui, voilà 20 ans avec des morceaux comme "Du sang sur le dancefloor", "Bâtard sensible", "Girlfriend" ou "Dans le club", fit un grand mix de l’électronique, du hip-hop, de la club music et des textes en français. Si le groupe n’existe plus en tant que tel, les garçons ont prévu quelques "teufs" pour célébrer ces 20 ans. Dont une à Bruxelles sous forme de dj-set…