La Monnaie sort son opéra du confinement

La Monnaie ouvre sa saison par la création mondiale de "Dead little girl", premier volet d’"Is this the end?", le requiem pop, hybride et audacieux (mais sans public) de Jean-Luc Fafchamps: une grande dinguerie psychédélique!

Elle va périr, elle a sans doute déjà succombé (au covid?), mais elle l’ignore encore. Bloquée dans les limbes, dans ce tunnel de transit entre sa furie adolescente et son trépas, elle ne comprend pas ce qu’elle fait là. Elle a 15 ans, elle crâne. Insolente, révoltée – avec sa dégaine bouffonne de baby néo-punk coréenne, ses mèches rose platine et ses platform shoes –, la voilà accueillie par dix-huit choristes morts-vivants, très portés sur les consciences en partance, tous rouges, comme les velours cramoisis des sièges vides de la Monnaie: des rencontres incongrues, d’époques révolues, qui l’exaspèrent et la propulsent dans des univers tumultueux de musiques pop, savante, broadwaysienne.

Pink Floyd et compagnie. Pas son style. C’est un cauchemar, un délire d’effroi. Elle pleure, elle a peur, elle est fragile et hargneuse à la fois… Parions qu’on ne va pas beaucoup l’aimer, cette gamine. Mais pensons-y, au moins: sa colère, comme celle d’autres jeunes tourneboulés d’aujourd’hui, est à la mesure de leur angoisse…

Ainsi donc, à La Monnaie, surgit du quasi néant culturel actuel cette «Dead little girl» (Petite fille morte), premier volet du triptyque intitulé «Is this the end?» (Est-ce la fin?), «opéra requiem métaphysique» conçu, composé et monté en un temps record par une équipe presque entièrement belge, et qui rompt avec toutes les conventions du genre.

Opéra à distance Pas de public en salle, d’abord: contraintes prophylactiques obligent, l’œuvre, jouée seulement deux fois, sera uniquement visible, en direct, après inscription payante (10 euros) sur le site internet de l’institution lyrique bruxelloise. «Is this the end?», première partie de «Dead little girl»: diffusion en direct, les 12 (à 20 h) et 13 septembre (à 15 h), avec inscription préalable (10 euros) sur www.lamonnaie.be

Cette dernière, filmée sens dessus dessous, servira aussi de décor aux errances labyrinthiques de la teenager: des caméras la poursuivront des cintres aux sous-sols, mêlant leurs images live à des séquences préenregistrées. Au-dessus de la fosse, le chœur, l’orchestre, six acteurs et trois solistes se maintiendront à distance respectueuse. Aux commandes, la metteuse en scène franco-allemande Ingrid von Wantoch Rekowski, qui relève cet extraordinaire défi artistique, technique et sanitaire avec une impavidité surprenante: «Les couacs éventuels ne m’angoissent pas. Ils pourraient même se révéler très chouettes… Évidemment que je dois risquer la maladresse, c’est tellement mieux que de rester figée dans cette crise!»

Puisque l’histoire de cette ado perdue se déroule dans un espace-temps inconnu des vivants, les protagonistes qui s’y égarent, déboussolés, commettent sur place, également, foule d’actions erronées: «On a injecté des fautes intentionnelles, des facéties. On n’est pas toujours très sérieux. L’esprit est volontairement weird, bizarre», explique le compositeur Jean-Luc Fafchamps. L’écriture contemporaine de sa partition, «assez cinématographique», renferme des fausses citations, des genres mélangés et conflictuels, des constructions inattendues procédant par ruptures et retours modifiés. Elle inclura des encarts publicitaires polyglottes chantés, des flashes d’info et des interventions surprises – dont un caméo du maestro en personne, habillé d’une interminable queue de pie, dans une apparition fugace et délirante au piano…

Œuvre étrange, qui mijotait depuis quelques années dans la tête de Jean-Luc Fafchamps, d’Ingrid vRW et d’Erich Brucher (auteur et librettiste) sous forme de théâtre musical, «Is this the end?» a été remaniée, en deux mois, dans l’urgence et l’ennui du confinement. Ses thèmes (l’enfermement, la vulnérabilité, le deuil et la mort des proches) résonnent désormais de façon singulière, particulièrement au regard du sort réservé aux jeunes, que le virus a brutalement et durablement privés de scolarité, de la présence de leurs pairs et de… contacts physiques.

En deux temps, trois mouvements

Au pupitre, le chef Patrick Davin n’hésite pas à qualifier «Dead little girl» d’opéra «lynchien»; il n’en revient toujours pas d’avoir vu naître «en deux fois moins de temps que d’habitude, une création qui en aurait exigé deux fois plus». Tout comme le pitch, qui fait écho à la pandémie, la mise en scène tire aussi parti du carcan hygiéniste: est-on obligé, pour éviter les postillons, de compter cinq (!) mètres d’éloignement entre les chanteurs? Ou de leur imposer des écrans de plexiglas? Qu’à cela ne tienne, ces barrières feront partie intégrante de la scénographie… «On a injecté beaucoup d’inventions, on n’a pas craint la plus grande fantaisie», assure Fafchamps.

«Is this the end?» hisse en effet la barre très haut: découpé en trois volets d’une cinquantaine de minutes («Nascent angel» puis «Anti-Orpheus» sont encore à peaufiner), le projet se veut une «expérience spirituelle et sensorielle immersive, apte à faire sentir le vertige d’un tremblement du réel». Pour donner corps à ces malheureux humains aux marges de l’enfer ou du paradis, trois solistes endossent des rôles récurrents dans chaque chapitre.

La mezzo française Albane Carrère incarne The Woman (sublimement résolue à mourir) et le baryton rock Amaury Massion, The Man (délibérément pataud), aux côtés de la soprano Sarah Defrise, la véritable héroïne de «Dead little girl». Accompagnée d’un ensemble instrumental qui sort de l’ordinaire (batterie, guitare électrique, saxophone jazzy aux sonorités «sales»), elle est attendue, selon la note d’intention de la pièce, telle une «très agile colorature entonnant comme pour s’amuser d’exubérantes vocalises». Excessives, joyeuses et disjonctées, sûrement. Mais peut-être aussi, vu la situation de ce monde comateux, un rien désespérées…

