La Musica Mundi School va livrer sa première promotion de jeunes talents

Ce jeudi soir, 15 ensembles de musique de chambre vont se produire en streaming depuis la salle de la Musica Mundi School, à Waterloo, dont 10 élèves briguent déjà l’entrée dans les conservatoires les plus prestigieux.

Mardi dernier, il régnait une certaine fébrilité dans la chapelle du monastère de Fichermont, sur la plaine de Waterloo, reconvertie en salle de concert depuis que la Musica Mundi School en a pris possession, il y a trois ans. Se suivent un quatre mains… pour harpe que deux jeunes harpistes montées l’une sur l’autre essaient de faire sonner avec naturel, un duo pour cordes de Ravel dont il faut réussir à rendre l’urgence, ou le "Trio élégiaque" de Rachmaninov dont la mise en place donne manifestement du fil à retordre à ses interprètes.

C’était la veille de la générale où allaient être sélectionnés les ensembles qui auront le droit de jouer ce jeudi 17 décembre, à 19 heures, au second concert public de l’année académique, consacré à la musique de chambre et retransmis en direct par TV Com, la télévision du Brabant wallon, avec une large déclinaison live sur YouTube, Facebook ou Vimeo. "Ce ne sont pas les ‘meilleurs’ qui seront choisis, mais les ensembles où l’alchimie aura le mieux opéré, où le respect et l’écoute de l’autre auront été le mieux développé. Les valeurs cardinales de Musica Mundi", explique Hagit Hassid-Kerbel, la fondatrice, avec son mari, le violoniste Leonid Kerbel, de la Musica Mundi School.

Et c’est une année cruciale pour cette jeune école qui combine, une première en Europe continentale, un enseignement musical classique d’excellence et des humanités générales, élargies aux deux dernières années du primaire, certifiées par le diplôme universel de Cambridge. Si tout va bien, une première promotion de 10 jeunes talents, entrée à 15 ans, en 2018, l’obtiendra à la fin de l’année scolaire.

Vue en plein écran Le violoniste Leonid Kerbel et la pianiste Hagit Hassid-Kerbel, fondateurs de Musica Mundi. ©Saskia Vanderstichele

Mais ils ont d’ores et déjà postulé dans les conservatoires les plus prestigieux au monde – Juilliard School à New York, Curtis Institute à Philadelphie, Conservatoire de Hanovre, Hanns Eisler Hochschule et Barenboim Academy à Berlin, Royal College à Londres ou Conservatoire de Paris (on notera qu’aucun conservatoire belge n’est cité).

Niveau élevé

Le but n’est pas seulement d’y entrer mais d’avoir un niveau suffisamment élevé pour obtenir d’emblée une bourse de ces institutions (le minerval à la Juilliard s’élève à 70.000 dollars par an...) et d’être exempté des cours de base (solfège, harmonie, histoire de la musique) pour permettre aux étudiants de se concentrer sur leur instrument et les cours de perfectionnement.

"Le plus important, c’était qu’on n’arrête pas. Et la raison unique, ce sont eux, nos élèves, qui sont à l’âge crucial de leur apprentissage." Hagit Hassid-Kerbel Co-fondatrice de Musica Mundi

En attendant, tout ce petit monde s’échauffe et répète inlassablement dans chaque recoin disponible de la grande bâtisse. "Le secteur musical a été très touché par la crise mais nos élèves sont encore plus convaincus qu'auparavant parce qu’ils ont senti le manque de musique chez les gens et parce que nous avons tout fait pour!", lance Hagit, infatigable entrepreneuse, qui le premier jour du confinement achetait 20 licences Zoom pour garantir le fonctionnement de son école... "Le plus important, c’était qu’on n’arrête pas. Et la raison unique, ce sont eux, nos élèves, qui sont à l’âge crucial de leur apprentissage."