La "Revelacion" Selena Gomez

Entre le lancement d’une ligne de cosmétiques et un show télé pour HBO, Selena Gomez a enregistré "Revelacion", un E.P. de sept titres... en espagnol

La popstar latino-américaine aux deux cents douze millions de followers sur Instagram a choisi de ne pas se croiser les bras durant le confinement. Entre le lancement d’une ligne de cosmétiques et un show télé pour HBO, Selena a enregistré cet E.P. de sept titres en espagnol . Histoire de se reconnecter à la communauté hispanophone sur laquelle elle peut compter.

Cela n’a l’air de rien comme ça mais c’est la première fois, en treize ans de carrière, que Selena franchit le pas et ose un disque en espagnol , langue qu’elle avoue moins bien maîtriser que l’anglais. Certes, la pop urbaine latino est, depuis le succès de la Barcelonaise Rosalia , au goût du jour. Elle a collaboré avec le producteur portoricain Marco Maisis aka Tainy ainsi qu’avec le Français DJ Snake .

Groove r’n’b

Les beats reggaeton auxquels elle apporte son groove r’n’b singularisent le mieux cet E.P. L’avantage de ces chansons, c’est que même si on ne connaît pas les paroles, on comprend bien où Selena Gomez veut nous emmener avec des titres comme «Baila Conmigo» ou «Adios». Cela fleure bon la fabrique à hits made in Miami…