"La baguette du chef ne produit aucun son"

L’histoire d’amour entre la musique et la littérature permet bien des programmations. Celle retenue pour les six concerts du festival "Storytelling", qui ouvre l’année de l’Orchestre philharmonique royal de Liège (OPRL), est des plus éclectiques, mêlant slam, créations contemporaines (Fourgon, Grisi, Fafchamps) et grands classiques (Schubert, Beethoven, Grieg…). Entre autres promesses, épinglons le rendez-vous symphonique dirigé par l’Américain David Chan. Un invité peu banal: concertmeister au MET, ce violoniste d’exception mène en parallèle une carrière de chef, tout en étant le directeur artistique du festival Musique et Vins au Clos Vougeot. Une rencontre gastronomico-mélomane qu’il a cofondée il y a 12 ans avec Daniel Weissmann, l’actuel directeur de l’OPRL.