La balade alternative du festivalier cool

Les immanquables

World Music à Couleur Café

Du 28 au 30/6, à Bruxelles.

Les années Tour & Taxis sont loin: le festival des musiques du monde matinées de sonorités urbaines s’installe pour la troisième fois déjà avec vue sur les boules de l’Atomium. Nouveau: la Black Stage, dédiée à la house et à la techno. Le plateau Niveau 4 passera encore, toujours au service de la classe montante du rap belge. Que vous recommander, outre de garder les oreilles ouvertes? Les fines plumes d’Isha et de Veence Hanao (qui sera aussi à Esperanzah), le show de Zwangere Guy, l’incroyable sax de Kamasi Washington, les B.O. de Goran Bregovic, le reggae de l’Ivoirien Tiken Jah Fakoly, l’afrobeat inventif de Kokoroko… Notamment!

www.couleurcafé.be

Détente au Deep In The Woods

Le cadre bucolique du festival Deep In The Wood situé sur le domaine de Massembre en province de Namur accueillera sa neuvième édition du 6 au 8 septembre.

Fidèle à sa réputation de dénicheurs de talents locaux, le festival verra les Gantois de Stadt brûler les planches avec leur krautpop psychédélique le samedi 7, en compagnie d’un autre Belge Stijn et son funk magnétique. Le rock primitif des (encore) Belges de The Germans viendra illuminer la nuit du vendredi avec les Français de Djeuhdjoah et Lieutnant Nicholson et leur afro-électro doux et joyeux. Ajoutez à cela un sauna, un cinéma et des cours de Yoga, et vous avez ici le cocktail parfait pour finir l’été.

www.deepinthewoods.be

Quand été rime avec ciné

Une fois de plus, le cinéphile bruxellois aura l’embarras du choix.

La Cinémathèque Royale programme tous azimuts, de Douglas Sirk à Agnès Varda, en passant par Romy Schneider et le meilleur des séries B. Les amateurs de plein air dirigeront leurs pas vers Bruxelles fait son cinéma – et leurs postérieurs vers les transats mis à disposition à travers toute la capitale du 5 au 19 juillet. Du côté du Nova, juillet brillera sous les feux de l’art de la table avec Summer Stoemp. Et le Palace n’est pas en reste, grâce à une sélection baptisée Sun Screens, qui mêlera classiques restaurés, sélection Kids, courts-métrages et nouvelles sorties qui n’attendaient que la belle saison pour trouver leur public… Syl.S.