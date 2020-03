La chanteuse Ute Lemper inaugure le KlaraFestival 2020

À force de la comparer à Marlène Dietrich, on finirait par oublier que l’Allemande Ute Lemper n’est pas que le clone d’un mythe mais qu’elle a su, elle aussi, devenir une icône de la chanson, du cabaret et de Broadway. Courez l'écouter le jeudi 12 mars, à Flagey, en ouverture du KlaraFestival.

KlaraFestival SIEBEN TODSÜNDEN Glitter & Doom avec Kurt Weill et James Macmillan Brussels Philharmonic - Vlaams Radiokoor HK Gruber, direction - Ute Lemper, mezzo-soprano Jeudi 12/3/20, à Flagey (Bruxelles)

Cette légende bien vivante ouvre la nouvelle édition du KlaraFestival avec une pièce taillée à sa mesure, "Die sieben Todsünden" (Les sept péchés capitaux), de Kurt Weill et Bertold Brecht. Un choix en rapport avec le thème du festival – "Glitter & Doom" (Grandeur et décadence) –, suffisamment vaste pour réunir sous une même bannière des œuvres parfois aux antipodes. Le premier ciment n’en reste pas moins une programmation haut de gamme pour 27 spectacles en 18 jours (nos coups de cœur en encadré).

"Ballet chanté" pour soprano, quatuor d'hommes et orchestre, "Die sieben Todsünden" est une œuvre dense, à l’expressionnisme protéiforme, écrite à Paris en 1933 par Weill et Brecht. Les deux exilés, chassés par le nazisme, avaient déjà signé "L’Opéra de Quat’sous" et "Mahagonny". Pour leur troisième et ultime collaboration, ils imaginèrent ce road movie avant l’heure, au cours duquel Anna et son double, chanteuse et danseuse, traversent sept villes américaines – sept tentations – pour faire fortune. Parabole du vice et de la (pseudo) vertu petite bourgeoise, l’œuvre dénonce avec ironie la morale confite d’une classe montante prête à s’absoudre de ses propres turpitudes.

"Die Sieben Todsünden", Weill/Brecht avec Ute Lemper en Anna 1

Théâtralité viscérale

Visage au couteau et grande classe, gouaille de meneuse de revue et théâtralité viscérale, Ute Lemper a toujours nourri une fascination pour Weill, auquel elle consacra l’un de ses premiers disques. Elle est Anna, et on l’attend avec d’autant plus d’impatience dans ce rôle intense que la musique de Weill – mix de tango, fox-trot, polka, shimmy… – se veut une ode à la culture foisonnante sous la république de Weimar. " Celle de mes racines ", aime rappeler la cantatrice.

La pièce étant assez courte, la seconde partie de la soirée surfe elle aussi sur le nombre 7, mais ici avec une symbolique de saison (pascale) en proposant la cantate "Seven Last Words from the Cross" de James MacMillan. Deux siècles après Haydn, ce compositeur contemporain écossais a lui aussi trouvé dans les sept paroles prêtées au Christ en croix matière à une œuvre d’une grande puissance émotive. Laquelle sera portée par le Chœur de la radio flamande, rejoignant le Brussels Philharmonic dirigé par le chef autrichien Heinz Karl Gruber.