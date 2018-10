La leçon de musique

Gilles Ledure, parrain de cette intégrale Beethoven

"Mais tu es fou!", s’étaient écriés Lorenzo Gatto et Julien Libeer lorsque Gilles Ledure, le directeur de Flagey, les avait enjoints de se lancer dans cette intégrale des sonates pour piano et violon de Beethoven. "Avec leur talent, j’étais d’avis qu’il fallait oser y aller sans attendre qu’ils soient ‘mûrs’, nous dit-il six ans plus tard, avec une émotion palpable. La maturité vient précisément en se frottant à des pages aussi essentielles..."

Gilles Ledure, comment les avez-vous vu évoluer depuis 2012?

Chez Julien, j’ai découvert un tempérament très "brendelien" avec un son très détaillé, presque germanique, qui rattache Beethoven à Bach, au baroque et à la Renaissance. Chez Lorenzo, j’ai découvert une approche imaginative, un Beethoven fougueux et libre. L’aventure a emmené Lorenzo dans une recherche de lui-même: un musicien monstrueusement doué et qui était arrivé à un moment de sa vie où il devait donner de la substance à son talent. Ces pages fondamentales permettent une recherche formelle et en même temps une libération des énergies. Pour moi, il y a un Lorenzo d’avant et d’après ces sonates de Beethoven. Julien, c’est un chemin linéaire, un sillon tout tracé. Lorenzo, c’est un polyglotte gourmand qui a choisi une graine parmi toute sa collection et l’a laissée germer. Pour Julien, Beethoven est une pierre à son édifice; pour Lorenzo, c’est un carrefour. Et ils s’y sont rencontrés!

Plus on écoute ce second CD, plus c’est l’intimité qui se dégage…

Julien et Lorenzo donnent de Beethoven à la fois une lecture droite et audacieuse. C’est très émouvant. Il n’y a aucune esbroufe. Ils auraient pu céder à la tentation de montrer tout ce qu’ils savent faire, mais s’en sont bien gardés. Ils ont eu le don de l’émerveillement, et l’émerveillement rend toujours humble. C’est un cadeau pour le public. Et c’est en cela que leur version de ces sonates de Beethoven est essentielle. Lorenzo, à fleur de peau; Julien, plus réfléchi; et brillants tous les deux avec quelque chose de savoureux et de bon goût. Comme dans une architecture de Tadao Ando, ils ont su trouver l’équilibre entre le corps, l’esprit et le feu sacré.